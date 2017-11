Real Oviedo | «Los sistemas son secundarios; cuenta la actitud y la predisposición al trabajo»

La reducción de la forma de jugar de un equipo a sistemas o números es algo que no suele gustar a los entrenadores. En ello incidió ayer el técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, que dejó muy claro que, más que el hecho de jugar con tres o cuatro defensas, lo que le preocupaba era que sus jugadores mostrasen en el campo la actitud y aptitud necesaria para afrontar una competición como es la Segunda División.

El técnico jienense reconoció que la semana había sido «triste» para la plantilla, como siempre sucede después de una derrota, pero hizo hincapié en que era algo que, a su juicio, se aliviaba gracias al «trabajo diario» y que lo importante era que, mañana, ante el Numancia, fueran capaces de «revertir esta situación y sumar tres puntos».

En el entrenamiento del pasado miércoles, el técnico ensayó durante todo el partidillo ante el Vetusta con una defensa de tres centrales, algo a lo que ayer quitó importancia: «Intentamos jugar así. Tenemos varias posibilidades y esa es una. Quisimos ver cómo funcionaba y lo pudimos ver». Pero Anquela insistió en un mensaje. «Esto no es cuestión de sistemas, es cuestión de otra cosa», dijo. En concreto, apuntó que lo importante es «jugar los 90 minutos de forma intensa y pelear. Hay que jugar bien a este juego porque cuando no lo haces todo son problemas», recalcó.

Sobre la disposición inicial de los jugadores en el terreno de juego, el jienense volvió a recordar que para él la forma ideal de jugar es con «dos delanteros y un segundo punta». «Mi equipo ideal es un 4-2-3-1 ó un 4-4-2 con un segundo punta. Yo lo he hecho siempre, pero, si no se tiene esa figura, hay que buscar otra historia y que el equipo está más compensado», explicó. Por eso no dudó en afirmar que «los sistemas son secundarios», y lo que de verdad cuenta es «la actitud y la predisposición al trabajo». «Y también la aptitud, con 'p', ahí es donde a veces tenemos que insistir», hizo hincapié.

El equipo ha encajado goles en las últimas jornadas y se ha visto obligado a tener que remontar, algo que no logró en el encuentro del pasado sábado ante el Valladolid. La solución para el entrenador es tan sencilla de decir como complicada de hacer: «Que no te metan goles, pero eso no es fácil». En este sentido, recordó cómo en el José Zorrilla «íbamos perdiendo a los cinco minutos y el equipo no estuvo mal. El rival no tiró a puerta, pero ya íbamos a remolque y eso no me vale».

A balón parado

Por eso Anquela insistió en que lo que se debe mejorar es una «cuestión de actitud» y apuntó que «trabajamos toda la semana el balón parado y van y te hacen dos goles a balón parado». Que se produzcan este tipo de situaciones es especialmente determinante en Segunda, en la que es necesario «competir en todo». «Un equipo tiene que estar preparado para una lucha constante y en cualquier partido. Si no, estamos regalando», dijo.

Tras dos encuentros consecutivos a domicilio, el equipo vuelve a jugar en el Tartiere, donde está siendo un conjunto complicado de ganar y que suele sacar los partidos adelante. «Es importante volver a casa. Jugar en el Tartiere siempre es una motivación extra; la gente apoya y los futbolistas se encuentran a gusto», por lo que el técnico deseó que «el partido del sábado -por mañana- sea igual que los últimos, que el equipo compita y en el nivel que queremos».

Además, Anquela anticipó que frente al Numancia será un partido muy parecido al de Copa ante un rival que «esta ahí arriba por méritos propios y sabe lo que quiere». Y añadió que «la Segunda es así y no hay que darle vueltas. Depende de lo que tú hagas, de si somos capaces de competir».

