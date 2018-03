Lo mejor de Steven está por llegar Steven celebra el gol del triunfo sobre el Granada. / ÁLEX PIÑA El ariete del filial aprovechó la oportunidad que le dio Anquela para reivindicar la cantera oviedista RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Martes, 20 marzo 2018, 03:29

La victoria del Real Oviedo ante el Granada no solo dejó para el oviedismo el buen sabor de boca de los tres puntos que rompían la mala racha. También supuso la irrupción del canterano Steven, que marcó el gol del triunfo y mostró una carta de presentación esperanzadora para una afición ávida de jugadores de la casa.

No fue más que media hora en el campo y tanto el jugador como su entorno y Anquela saben que su sitio está en el filial, pero el soplo de aire fresco redondeó el aniversario azul el domingo.

Una de las personas que mejor conoce al delantero ovetense es otro goleador recordado por la afición azul, Carlos Muñoz. El jienense, amigo de la familia, acompañó y entrenó a Steven desde que dejó el tenis para empezar a jugar al fútbol y destaca como principal valor del joven ariete que tiene «mucho margen de mejora».

«Steven posee instinto goleador y eso es algo innato, que se tiene o no se tiene»

Carlos no ocultó ayer, en conversación con EL COMERCIO, que la satisfacción para él el domingo fue muy grande. «Cuando estás con alguien a quien quieres y aprecias y ves cómo lucha por ser futbolista es una gran alegría ver que van llegando los frutos», explicó el que fuera goleador azul.

Los primeros pasos futbolísticos los dio Steven en el Centro Asturiano, cuando cambió el tenis por el fútbol. Luego pasó por el Astur y posteriormente por el Sporting, Barcelona y Espanyol para acabar recalando hace dos temporadas en el club oviedista.

Carlos considera que Steven tiene «muchas cualidades y otros aspectos a mejorar, que lo puede hacer si sigue como hasta ahora» y hace especial hincapié en que cuenta con una virtud fundamental: «Tiene instinto goleador, mucha potencia física y velocidad, pero, sobre todo, lo que tiene es mucho margen de mejora y es joven para hacerlo».

Aunque reconoce que «en el aspecto técnico puede mejorar», insiste en que cuenta con «algo imprescindible, que es el instinto goleador». «Esa virtud es innata y se tiene o no se tiene. En el caso de Steven, la tiene», remachó.

«Es un jugador con mucho margen de mejora y quiere hacerlo»

También está entre las virtudes del futbolista de 20 años «la predisposición a aprender, sus ganas de trabajar día a día y de ser cada vez mejor», explica su mentor, que también le orienta en las cuestiones anímicas. «Él lo sabe, lo hablamos muchas veces, lo más importante para llegar a triunfar en el fútbol es reaccionar bien en los buenos momentos y saber levantarse en los malos», dijo.

Carlos destacó que las dos oportunidades que tuvo, en Valladolid y el domingo, las aprovechó y que eso ratifica que con esfuerzo llegan los resultados. «Es consciente de que no por marcar el domingo un gol ya llegó, tiene que trabajar este año en el filial y seguir puliendo los aspectos en los que puede ser mejor» y además estar preparado para «cuando Anquela le dé oportunidades en el primer equipo aprovecharlas y demostrar que está ahí». Lo que no ocultó Carlos es su satisfacción personal: «Le conozco desde pequeño porque soy amigo de la familia, desde que dejó el tenis he estado cerca de él siempre tratando de corregirle y hacerle mejorar para que logre su sueño de ser futbolista».

