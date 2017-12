Real Oviedo | Anquela: «No somos superiores a nadie, si vamos confiados a Sevilla lo tenemos crudo»

El Real Oviedo atraviesa por su mejor momento de la temporada tanto en juego como resultados. Mañana visita a uno de los colistas de la categoría, el Sevilla Atlético, algo que hace que el entrenador del conjunto azul, Juan Antonio Anquela, advierta de los riesgos que tendrá la más mínima relajación o confianza ante el encuentro.

El técnico azul mantiene el mensaje de toda la temporada. Y eso no es otro que cada partido es una batalla que, si no se afronta al 100%, no habrá posibilidades de ganar. Esta semana no es distinta en la forma de pensar de Anquela, que aseguró ayer que «cada partido es un mundo y vamos a jugar con el Sevilla B, lo que ha pasado anteriormente no cuenta» y recordó que «sólo vale el partido del domingo». «A ver si somos capaces de competir y seguir en la línea que estamos», hizo hincapié.

El jienense teme por encima de todo que el equipo se pueda relajar y no afrontar el partido de mañana con la máxima intensidad. Por ello dejó claro que no encuentra ningún motivo para poder viajar confiados al Sevilla. «No somos superiores a nadie y lo digo cada día, lo tengo clarísimo, luego el partido será una historia o otra», insistió. Y mantuvo su menaje: «Si vamos confiados, lo tenemos crudo».

No obstante, el técnico no oculta que el conjunto azul está en un buen momento y eso se traduce en que no sea conveniente realizar cambios en el equipo. «Estamos en una buena racha de resultados e intentaremos mover lo menos posible», advirtió, al tiempo que insistió en la necesidad de estar alerta. Tanto él como los jugadores. «Estoy siempre con las orejas tiesas porque para ganar un partido se requiere hacer muchas cosas bien durante noventa y tantos minutos y se puede perder en un minuto».

El entrenador oviedista no oculta que los resultados están avalando el trabajo del equipo y que la racha de resultados está siendo buena, con cinco victorias en los seis últimos encuentros. Entre la causas de la mejora, el técnico comentó que «no jugábamos mal, pero cometíamos errores» y señaló que «hay ciclos en Segunda y te toca ganar. Y, cuando llega el malo, hay que saber sufrir. Los resultados fortalecen el trabajo».

Anquela también quiso dejar claro que la clasificación y la posibilidad de entrar en las plazas de 'play off' es algo que no le distraen en la actualidad. «A mí me preocupan los puntos, lo otro puedes subir o bajar. Es evidente que ambas cosas van unidas porque los puntos te hacen subir o bajar en la clasificación», dijo, pero insistiendo en que lo que quiere es «una continuidad en un trabajo y sumar lo máximo posible porque vendrán momentos complicados».

Lo que más valora ahora el titular del banquillo azul es el trabajo y que el equipo siga creciendo cada día y confiando en sus posibilidades «en los entrenamientos». «No paramos de insistir y de creer en lo que hacemos, luego es cuestión de tener la suerte necesaria y sumar puntos. Trabajamos todas las facetas que se requieren para hacer un buen equipo de fútbol», afirmó. «Unas veces sale y otras veces no», admitió Anquela.

En la rueda de prensa de ayer, el técnico quiso dejar claro que el hecho de que el rival de mañana camine por la zona baja de la clasificación no lo hace un rival fácil. Por un lado, por tratarse de un filial, que como tal es capaz de lo mejor y lo peor, y por otro, por los resultados que ha logrado en especial como local. «En su casa, equipos importantes no le han ganado», dijo Anquela.

Además, el entrenador azul recordó que el filial hispalense «el año pasado estuvo arriba». «Ahora han metido chavales nuevos porque eso es una cadena y los que salen son igual de buenos. Es una de las mejores canteras de España. Ahora mismo es la segunda mejor de España porque sólo le supera el Barça», dijo. Y recordó que los jugadores de Tevenet «el año pasado fueron el único filial en Segunda y compitieron a un nivel altísimo».

