«Anquela es exigente y eso al grupo le viene bien»
I. ÁLVAREZ OVIEDO. Sábado, 28 julio 2018, 01:58

Menos de tres semanas le han bastado a Sergio Tejera para confirmar las referencias que le habían dado de Juan Antonio Anquela antes de ponerse a sus órdenes. «Ya me habían hablado de él y como persona es encantador. Siempre está pendiente de cómo estamos. Es un hombre exigente y eso al grupo le viene muy bien», explicó ayer el centrocampista barcelonés, que vive su primera pretemporada en El Requexón y se muestra «encantado» tanto con el club como con su nueva ciudad de residencia.

El catalán, que define al experimentado entrenador oviedista como «un hombre con mucho carácter», está totalmente enfocado en empaparse de los conceptos tácticos fundamentales en el libreto futbolístico del jienense. El excentrocampista del Nástic ya se ha percatado de que para el técnico andaluz resulta «innegociable» el trabajo colectivo en el plano defensivo para convertirse en «un equipo sólido».

Un funcionamiento coral en el que se está subrayando el papel de los integrantes de la medular carbayona, el radio de influencia de Tejera, que asume esas directrices. «El míster está haciendo mucho hincapié en que tenemos que controlar el partido a través del balón», señaló. Una actitud protagonista que, como recordó, debe ir ligada a un esfuerzo global, que aglutina un desempeño «de área a área».

El centrocampista de Nou Barris, que tras el entrenamiento matinal pasó un rato distendido en las instalaciones Tensi con los niños del campus del club, se mostró satisfecho por la acogida que le han brindado en el vestuario sus nuevos compañeros, que al igual que él trabajan a las órdenes de Anquela para interiorizar los automatismos en la salida de balón de cara al campeonato liguero. «Ahora estamos en esa fase de la construcción desde atrás e intentar llegar arriba bien», confesó el catalán, que se muestra cauteloso a la hora de valorar los efectos del novedoso calendario asimétrico.

«Vamos a ver cómo funciona. No lo conocía, sabía que lo hacían en otras Ligas, pero no tenía ni idea de que lo querían hacer aquí», expresó con sinceridad Tejera, que aboga ante ello por la «paciencia» que no le ha hecho falta al último refuerzo del conjunto oviedista, Edgar Yoel Bárcenas, que se estrenó con buen pie el miércoles en tierras bercianas. «Es un chaval súper abierto, que enseguida ha entrenado con el grupo. Viene en buena forma y el otro día ya tuvo esos detalles de calidad que sabíamos que tenía», valoró el mediocentro formado en las canteras del Espanyol y el Chelsea, que agregó que están «muy contentos» con el internacional panameño.

