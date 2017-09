«Hay que tener tranquilidad y saber porqué ocurren las cosas» Anquela, pensativo, durante la segunda parte del encuentro. / JUAN A. TABERNERO Anquela lamenta que no supieran mantener la ventaja y reconoce que al equipo le faltó fluidez con el balón en el centro del campo R. J GARCÍA ALBACETE. Lunes, 25 septiembre 2017, 02:00

Anquela lamentó al término del encuentro que el partido se les escapara después de haber hecho lo más difícil, marcar sin jugar bien. Y también que, una vez más, no supieron mantener la vetanja inicial. Además, reconoció que al equipo le faltó fluidez con el balón en el centro del campo.

No obstante, el técnico dijo que ante la derrota «hay que tener tranquilidad» y también, añadió, «saber porque pasan las cosas». Pero sobre todo, lo que considera es que deben tener claro que «no somos superiores a nadie, lo tenemos que tener claro». No es extraño que recuerde que para ganar «debemos sufrir noventa minutos y tener la dosis de fortuna que creo que hoy -por ayer- nos faltó». El entrenador considera que les faltó fortuna en el remate de Linares, que se tropezó con la cruceta con el 1-1 en el marcador.

Uno de los aspectos más duros de la derrota fue para el técnico que habían sido capaces de hacer lo más difícil. «Sin jugar bien marcamos. Ninguno de los dos equipos estábamos haciendo nada se veía que con un gol el partido se decidiría», apostilló.

También se mostró preocupado porque no es la primera vez que les sucede que, tras ponerse por delante, el rival empate muy rápido «nos pasó como más veces, meter el gol y no tenemos ni cinco minutos de saborear la victoria parcial».

Anquela también dio méritos al Albacete que «ha empujado, nos han empatado», pero insiste en que «pudimos marcar el segundo y no lo hicimos. Luego empujamos hasta el final y estuvimos a punto de empatar».

Los dos goles del conjunto manchego llegaron desde fuera del área, algo que el equipo no supo evitar. «Nos faltó salir y no dejar chutar», lamentó al tiempo que insiste en que «no hay que darle mayor trascendencia. Luchamos y peleamos hasta el último segundo, intentamos sacar algo positivo por los méritos». Por todo lo anterior, cree que es justo «felicitar al Albacete y seguir peleando, que esto va a ser duro y complicado».

El técnico sí dijo que de lo que se trata es de «seguir mejorando muchas cosas, seguir creciendo».

En el aspecto futbolístico, el técnico vio una de las carencias de los suyos en la falta de construcción. «Defendimos bien pero con la pelota no tuvimos fluidez con la pelota», puntulizó. También insistió en que «ellos han apretado muy bien e iban de verdad, apretaron y nos crearon problemas. Debemos mejorar». En la misma línea dijo que «el Albacete lo hizo bien. Ningún equipo se acercó en la primera parte a la portería rival y en la segunda íbamos por el mismo camino». Del mismo modo dijo que «tuvimos la suerte de hacer el gol pero no supimos mantenerlo. Hacemos lo más difícil, que ya nos pasó varias ocasiones, y no supimos darle la importancia que tiene».