Toché conocerá hoy el alcance de su lesión de rodilla
El delantero oviedista será sometido a pruebas médicas aunque desde el club mantienen la confianza en que su dolencia no sea grave y no pierda muchos partidos
R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 31 octubre 2017, 03:04

Las alarmas saltaron el pasado domingo a la media hora del partido entre el Real Oviedo y el Alcorcón. Una acción en el área entre el ex oviedista David Fernández y Toché, sin mayor trascendencia hizo que la pierna izquierda del delantero se quedara enganchada y la rodilla se resintió.

Toché intentó seguir en el campo y volvió tras ser atendido en la banda, pero pronto se vio obligado a pedir el cambio al no poder continuar. Ahora se está a la espera de conocer el alcance de la lesión del delantero, que inicialmente parecía que tenía cierta gravedad. Ayer, las perspectivas eran mejores y existe cierto optimismo sobre el alcance de su dolencia. En cualquier caso, hasta que no se le realicen las pertinentes pruebas médicas, previstas para esta mañana, no se sabrá el diagnóstico definitivo.

La lesión no tiene nada que ver con los problemas de pubis que impidieron al murciano entrenar hasta el viernes y que le habían convertido en duda para el encuentro de Alcorcón.

La posible ausencia de Toché preocupa especialmente en el seno del cuerpo técnico, ya que es uno de los jugadores más complicados de sustituir por su aportación goleadora al equipo. El pasado domingo, cuando se lesionó, la solución de Anquela fue poner a Owusu como hombre más adelantado. Inicialmente salieron a calentar el ghanés y Linares, decantándose finalmente el técnico por el primero.

No obstante, en caso de que Toché, como parece, no vaya a estar ante el Lugo, la posibilidad de que Linares salga de inicio gana enteros, ya que Anquela confía en la capacidad de trabajo del aragonés, que sin embargo, esta temporada no se ha estrenado como goleador y no ha tenido excesiva fortuna en los últimos metros. No hay que olvidar que ya mandó dos balones a los postes a pesar de su escasa participación.

En el entrenamiento de ayer no participaron, además de Toché, Folch, Aarón Ñíguez, Owusu y Forlín. El que parece que va a tener más complicado recuperarse es Forlín, que el pasado sábado se cayó de la lista tras sufrir unas molestias en el último entrenamiento del equipo.

El que podría llegar para el partido ante el Lugo es Verdés, que ayer ya comenzó a trabajar sobre el césped. También estará disponible Edu Cortina, que tuvo unos minutos el domingo con el filial y parece completamente recuperado.

El húngaron Patrik Hidi también comenzó ayer a realizar carrera continua y parece que está cerca de poder incorporarse al grupo, aunque necesitará tiempo para adquirir ritmo de competición. El italiano Fabbrini colgó ayer un vídeo en instagram en el que mostró su sorprendente recuperación, corriendo y tocando balón.