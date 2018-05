Toché entiende la «decepción»

La plantilla del Real Oviedo asume la decepción que supuso la derrota ante la Cultural que, prácticamente, les deja fuera del 'play off'. Aunque se agarran a las escasas opciones que les quedan, los jugadores se apuntan a analizar lo sucedido para intentar que no se vuelva a repetir. Lo que descartan es que el problema sea de actitud.

Uno de los capitanes del equipo, el delantero Toché, no ocultó ayer que en el vestuario están «decepcionados», ya que saben que tenían «una grandísima oportunidad para meternos ahí y no supimos o no pudimos ganar». También asume el murciano que están tristes «porque hemos estado todo el año ahí y los momentos finales no hemos dado lo que se esperaba».

Además, el delantero asegura que ahora que ve los partidos desde el banquillo advierte de que «antes del partido tenemos todo clarísimo, que las ideas de juego las tenemos claras sabemos lo que hay que hacer, pero luego en el campo hay otra realidad». Tampoco, concede, el equipo «ha estado bien en momentos puntuales, en los más importantes del año no hemos sido lo que se esperaba y no hemos estado a la altura de las circunstancias». Toché reconoce que las sensaciones son muy parecidas a las de los dos años anteriores «durante gran parte del año hemos estado casi dentro y el final ha sido malo y todo el trabajo de muchas jornadas se viene abajo» y aunque tenían la ilusión de meterse en 'play off' «y terminas con una sensación es de decepción».

A la hora de analizar las causas, el delantero asegura que «fuera de casa nos cuesta a todos, pero nosotros lo hemos arrastrado mucho tiempo, este año hemos estado mejor pero hemos estado igualmente irregulares». Cree, por este motivo, que es el momento de «analizar lo que hemos hecho mal durante el año para que no vuelva a pasar».

Otro de los aspectos que valoró el delantero es que «la plantilla es la que es, no creo que seamos la mejor plantilla de la categoría, no hay grandes estrellas, somos un equipo de currantes, hemos ganado muchos partidos a base de trabajar y querer» y como dice habitualmente el entrenador «al 100% somos capaces de ganar a cualquiera y en cualquier sitio, pero cuando el equipo no está al 100% nos puede ganar cualquiera y así ha sido», dijo Toché.

«Hasta el último minuto»

Respecto a la reacción que espera por parte de la afición en el partido del sábado, el delantero entiende que también habrá decepcionados entre los seguidores y recuerda que «queda una pequeñísima oportunidad y vamos a ir a ganar», ya que lo que no quieren, confiesa, es que se den los resultados y «nosotros no consigamos ganar y se nos quede cara de tontos».

«Creo que no ha sido falta de actitud», insistió, «que el equipo lo ha intentado hasta el último momento, ganar no es fácil y tienes otros once delante que también se juegan mucho también». Nadie puede dudar, subraya Toché, que el equipo ha intentado ganar siempre, «pero no hemos podido o no hemos dado más».

Además, incidiendo en el recibimiento que esperan el sábado, dijo que «las notas son al final de curso y este es el final de curso, cada uno expresará el sentimiento que le ha transmitido la temporada» y reconoce que «el equipo no ha hecho un mal año pero que lo podíamos haber hecho mucho mejor».

Respecto a la derrota del pasado domingo, el jugador es consciente de que no estuvieron al nivel esperado. «Las únicas cuentas que hacíamos era ganar los últimos tres partidos, que nos habría asegurado estar y no fuimos capaces de hacer.». También añadió que aunque en algunas fases estuvieron cerca de empatar en el duelo de León, «el balón a veces no quiere entrar, no hicimos un buen partido, pero tuvimos opciones de empatar incluso, no pudimos meter ese gol y eso te genera frustración también, porque creo que tenemos equipo para ganar a la Cultural pero en esas finales el equipo no ha estado bien».

