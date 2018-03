Toché y Linares regresan a una convocatoria sin Steven ni Aarón

Cuatro novedades en la convocatoria de Juan Antonio Anquela para el duelo de mañana en Córdoba respecto al pasado domingo. A los regresos de Toché, Linares y Diegui Johannesson tras cumplir sus respectivas sanciones se une la vuelta de Valentini, que reemplaza a Héctor Verdés y pone fin a un período de ausencia que se remontaba al pasado 27 de enero.

Al margen del grupo durante la semana por problemas físicos, Anquela ha preferido no forzar con Aarón Ñíguez y no ha sido incluido entre los citados para poner rumbo este mediodía a tierras andaluzas. El regreso de los dos principales arietes azules ha propiciado la vuelta de Steven al Vetusta para que siga teniendo minutos tras su estreno goleador con la primera plantilla y no entorpecer su progresión. Alfonso Herrero, Juan Carlos, Diegui Johannesson, Cotugno, Carlos Hernández, Forlín, Christian Fernández, Valentini, Mossa, Varela, Ramón Folch, David Rocha, Hidi, Viti, Fabbrini, Saúl Berjón, Toché y Linares son los dieciocho jugadores que forman la expedición azul.