Toché: «Los resultados van a llegar»

El delantero Toché, uno de los capitanes del Real Oviedo y de los jugadores más veteranos de la plantilla ovetense, se mostró ayer confiado en que los resultados volverán a llegar. El ariete murciano cree que es momento de reflexionar en lo que se está haciendo mal y descarta que pese en el ánimo del equipo lo sucedido en las temporadas anteriores al final. Toché, que el domingo no estará por sanción, reconoció que el entorno pudo relajarse tras la victoria ante el Sporting, pero descarta que eso hubiera sucedido en el seno del equipo azul.

El delantero mostró su confianza en dar la vuelta a la situación de las últimas jornadas y aseguró que siempre ha pensado en que «si el equipo está al nivel que tiene que estar, los resultados van a llegar». Además, considera que el domingo tendrán una buena oportunidad para hacerlo ante el Granada: «Casi es mejor jugar contra equipos que se jueguen algo, como nosotros, e intenten ganar, que jugar contra equipos como el Albacete, que vienen aquí y con el empate se van contentos. Esos equipos no nos vienen bien». En este sentido, Toché explicó que prefiere a «rivales que vengan aquí a ganar porque si no, nos cuesta más llevar la batuta».

«Tras el derbi, la gente pensaba que habíamos cumplido, pero ganar un partido es muy difícil»

El futbolista azul cree que estos dos días de descanso les han venido bien «después de un fin de semana fastidiado» y afirmó que sirvieron para «resetear un poco y empezar la semana con ganas de darle la vuelta a la situación». Lo que no ocultó es que el de Tenerife «fue un partido de lo peor del año. No estuvimos a nuestro nivel, no fue el Oviedo que veníamos viendo últimamente, fuimos justos perdedores».

Aunque cree que el rival se encontró «con dos golazos», ahora lo que debe hacer el Oviedo es «pensar en qué hacemos mal, que cada uno se mire el ombligo» para intentar cambiar.

Lo que descarta es que pueda pesar lo vivido en las dos temporadas anteriores: «Si preguntas a alguno del equipo ni sabrá lo que paso años anteriores, y para mí han sido momentos diferentes. Nada tiene que ver con este año, nadie piensa en ello y además no valdría de nada».

Toché comentó que eran conscientes de que «la racha buena no iba a durar hasta final de año, que iba a ser complicado mantener ese listón» y que ahora, en una situación más complicada hay que «analizar en qué nos estamos equivocando y no alargar mas los malos resultados». Quedan muchas jornadas, por lo que el delantero añadió que «hay que intentar que este tramo final sea otra racha positiva».

Lo que reconoce es que tras el derbi «la gente se pensaba que ya habíamos terminado o cumplido, pero el vestuario sabía que era un día a disfrutar, pero que ganar cada partido aquí es muy difícil y de nada servía relajarse».

