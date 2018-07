«Toché volverá como el 'Ave Fénix', no se le ha olvidado de jugar», valora el técnico El entrenador rechaza la posibilidad de «fichar por fichar» y apela a contar con los hombres del filial R. J. G. OVIEDO. Domingo, 15 julio 2018, 02:38

La idea planteada por el Real Oviedo de contar con una plantilla más corta que el pasado año fue ayer ratificada por Juan Antonio Anquela. «Yo quiero una plantilla corta, lo dije el año pasado, porque detrás tengo muchos y muy buenos. Los chavales tienen nivel», afirmó el técnico. El reto es conseguir una plantilla «equilibrada, con dos o tres que puedan jugar en varios sitios y, luego, si hay que echar mano, se echa. A mí no me cuesta trabajo».

Sobre la búsqueda de delanteros, lo primero que hizo el entrenador fue elogiar al que tiene: Toché. «Creo que este año va a ser el de su regreso, volverá como el 'Ave Fénix', porque no se le ha olvidado jugar. La pasada temporada tuvo una desgracia tremenda, pero yo estoy muy contento con él», comentó.

Sobre el interés en el delantero del Barcelona Marc Cardona, no quiso entrar en detalles, aunque no ocultó que le gustaría contar con él. Anquela explicó que «estamos buscando un perfil de delantero, pero no sé si podremos o si tendremos que buscar más». Lo que no ocultó es que el reto es no «traer por traer, para tapar o callar a la gente. Más valen pocos y bien avenidos que muchos y cada uno a su bola». El jienense insistió en que, sobre todo, lo que quiere es «que yo hable y me entiendan». Lo que sí descartó es al defensa del Villarreal Semedo, a quien algunos medios relacionaban con el conjunto azul -«primera noticia que tengo»- y bromeó diciendo que «el Semedo de Barcelona me puede interesar».

Otro aspecto que dejó claro es que no cuenta con el húngaro Patrik Hidi, quien no se entrena con el equipo azul, al igual que Cotugno, Pucko y Valentini. «Lo tengo muy claro. Los planes son los que hay. Al final de temporada le dijimos que buscase una salida. No hemos cambiado lo más mínimo. Son decisiones que hay que tomar», indicó.

El técnico del Real Oviedo insistió en que lo importante es saber a lo que se quiere jugar y que no se trata de pedir nombres concretos y sí de armar un equipo «competitivo», algo que, según explicó, «se hace con tranquilidad y con gente que sepa los terrenos en los que nos vamos a mover».