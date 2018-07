Toché confía en regresar esta temporada a sus mejores cifras goleadoras

Aclamado por los niños del cuarto turno del campus del Real Oviedo, Toché remata con variedad de registros las preguntas que le sirven. Al igual que los centros, algunas potentes, como la que le plantean con efecto acerca de su gol en el derbi en El Molinón. «Se veía venir que íbamos a empatar», resuelve experimentado el ariete, al que le piden la cifra goleadora que espera al final de la próxima temporada.

«Más que el año pasado, que metí pocos», señala el veterano delantero murciano, que recordó que desde su llegada al Carlos Tartiere su voluntad es ir in crescendo en esa faceta y tras un año que «no fue bueno» intentará «volver a mis mejores cifras». Para ello, confía en que la llegada de jugadores creativos a la plantilla azul repercuta en un aumento de situaciones de peligro en torno a la portería rival.

«Hubo ciertos momentos del año pasado en los que no tenía ocasiones y eso para un delantero es lo peor. Siempre he dicho que prefiero fallarlas a no tenerlas. Ojalá que este año pueda fallar muchas ocasiones, porque será que las tenemos y así podré meter muchos goles», argumenta el de Santomera, que recuerda con cariño su estreno en el Vicente Calderón con la camiseta del Atlético y su paso por el Deportivo, con el que celebró un ascenso.

Un objetivo que tratará de emular en su cuarta temporada en la capital del Principado. «Lo vamos a intentar», promete a los niños del campus oviedista, a los que confiesa que se mantiene ajeno a la fiebre del Fortnite, presente en otros compañeros de un vestuario que aguarda nuevos inquilinos.

«Todavía tienen que venir más, ojalá se adapten pronto», señala el santomerano, esperanzado en que las incorporaciones se empapen pronto de las bases que promulga desde la pizarra Juan Antonio Anquela. «Los que estamos del año pasado ya le conocemos, sabemos lo que quiere e incide mucho en lo táctico», expone Toché, que considera que el primer ensayo ante el filial no permite «sacar muchas conclusiones», aunque admite que «hay que empezar a competir y calibrar la máquina».

Consciente de que deben tener automatizada la presión sobre la salida de balón rival, el murciano señala que el club se ha reforzado con «jugadores de estar en contacto constante con el balón» y cree «que el equipo va a estar basado en eso», aunque advierte que en Segunda «habrá muchos partidos en los que nos toque sufrir». El ariete, que sostiene que Anquela les prepara ahora para amoldarse a diferentes dibujos a lo largo de la temporada, confía en que el club encuentre en el marcado «un perfil diferente al suyo» para lograr compenetrarse «en beneficio del equipo».

Marc Cardona, al Eibar

Un perfil diferente que no será el de Marc Cardona, ya que el joven delantero pretendido por el club carbayón se decantó por la oferta del Eibar, conjunto en el que jugará la próxima temporada a préstamo por el Barcelona. El cuadro 'armero' se reserva una opción de compra por el atacante nacido en Lleida y criado en Sanlúcar de Barrameda, que obliga a la entidad azul a seguir buscando para reforzar su frente de ataque. Una de las opciones que más satisface en el seno de la entidad es la del ariete del Granada Joselu, máximo artillero de la categoría en la campaña 2016-2017.