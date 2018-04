Toché: «Estamos mejor que en años anteriores»

El desenlace de la competición se acerca y el Real Oviedo llega con las opciones de optar por los puestos de 'play off' intactas y además lo hace después de dos victorias consecutivas, algo que, en el seno de la plantilla oviedista, hace que exista optimismo.

Uno de los capitanes del equipo, el delantero Toché, que cumple su tercera campaña en el conjunto azul, considera que llegan mucho mejor que en las anteriores campañas y asegura que no se puede comparar un año con otro: «Son dinámicas, jugadores y circunstancias diferentes». En su opinión, «estamos mucho mejor que los dos anteriores». De hecho el murciano, afirmó ayer que «desde que estoy aquí cada año ha sido mejor» y ahora, lo que espera, es «ponerle la guinda a éste, que está siendo bueno». «Queda lo mas bonito y hay que disfrutarlo», apostillá el 'nueve' azul.

En este sentido, el delantero afronta lo que considera la parte más bonita del año con ilusión y con muchos equipos metidos en la pelea por los cuatro puestos de 'play off', ante lo que entiende clave «seguir con el buen trabajo que estamos haciendo, porque creo que los resultados van a llegar y nos merecemos estar ahí».

Lo que está claro es que las últimas victorias han servido para recobrar el ánimo del equipo. «Veníamos de tres o cuatro partidos donde no se estaban dando los resultados, creo que el equipo era el mismo, las ganas eran las mismas, pero es cierto que los resultados no acompañaban», explicó el delantero azul. Lo que tiene claro es que las últimas victorias fueron «justas», pero sobre todo «puntos y eso es lo más importante ahora, porque no nos queremos descolgar». Además, considera positivo verse entre los seis primeros.

Algo que no oculta Toché es lo importante que sería para los jugadores poder entrar entre los seis primeros. «Llevamos años peleando por ello, sería muy bonito vivir un 'play off' en el Carlos Tartiere y que la afición sienta que este equipo sigue creciendo», subraya el murciano, que se muestra optimista ante el futuro: «Pasará lo que tenga que pasar, pero desde el principio hemos peleado por estar arriba y yo creo que este equipo lo va a conseguir, va a ser muy duro y muy difícil, pero creo que lo vamos a lograr».

El equipo tiene el viernes un partido importante para mantenerse en la lucha y para ello contará con el apoyo de sus aficionados nuevamente. «Sabemos que es nuestro punto fuerte y no tenemos que dejar escapar más puntos en casa», afirma Toché, que considera determinante que el equipo afronte los próximos partidos «con optimismo y sabiendo que ahora empieza lo bueno, que tenemos que dar cada uno nuestro 100 % porque no se nos puede escapar».

En lo que insiste el delantero es en mantener la inercia de los últimos resultados. «Ahora hay que aprovecharlo, remar los últimos metros e intentar sobre todo seguir con este optimismo e ilusión de todo el año y demostrar a la afición que este equipo quiere meterse arriba y que lo vamos a conseguir», aseveró.

En lo personal, el delantero reconoce que se le resiste el gol, aunque ha dado las dos últimas asistencias. «Mi trabajo es intentar trabajar para el equipo, si no llegan los goles intentar asistir a los compañeros. Me gusta más meterlos que darlos como delantero, pero me gusta mucho la sensación de que has aportado algo en el gol y encima sirve para la victoria», destaca.

Además, sobre la nueva forma de jugar del equipo, con más compañeros en el ataque, Toché explicó que está «más arropado que con línea de cinco evidentemente, hay más jugadores en el área y cerca de mí, me facilita el trabajo pero lo que hay que intentar es crear más ocasiones».

