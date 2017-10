Real Oviedo | Toché sigue sin entrenarse y es duda

Cuando Juan Antonio Anquela se las prometía más felices, recuperando efectivos y ganando alternativas para formar el equipo, le ha surgido un nuevo inconveniente. Los problemas físicos que arrastra el delantero Toché en seria le convierten en seria duda para el encuentro del domingo en Alcorcón.

El delantero murciano todavía no está descartado, pero no ha podido entrenar esta semana con el equipo y habrá que esperar a las sesiones de hoy y mañana para saber si finalmente puede estar en el once inicial en Santo Domingo. Hasta ahora el goleador azul fue titular en todos los encuentros y solo fue sustituido en dos ocasiones y en los minutos finales de los partidos.

En el caso de que Toché no pudiera finalmente estar disponible, la principal alternativa sería la de Miguel Linares como referencia ofensiva, aunque por lo visto en el entrenamiento de ayer también puede tener posibilidades de entrar en la delantera Owusu que, en el partido de entrenamiento de ayer ante el filial, jugó como delantero en una fase del encuentro.

El técnico dispuso ayer un partido de entrenamiento ante el Vetusta, con cuatro tiempos de 20 minutos, en el que mezcló titulares y suplentes y dio pocas pistas sobre sus intenciones para el partido del domingo ante el Alcorcón.

En la primera mitad del partidillo el técnico alineó a Alfonso; Cotugno, Valentini, Christian Fernández, Varela; Folch, Mariga, Edu Cortina; Pucko, Saúl Berjón y Linares.

Las notas más destacadas de este once fue la confirmación de que tanto Edu Cortina como Varela están completamente recuperados de sus respectivas lesiones y, por tanto, a disposición del entrenador, si considera oportuno su concurso para la próxima jornada. En el caso de Edu Cortina podría tener minutos con el filial para ir adquiriendo ritmo de competición.

Además, también destacó la presencia en el centro de la defensa de Christian Fernández, que confirma así su polivalencia y en caso de que el técnico opte por mantener a Mossa en el lateral izquierdo, el cántabro podría ser una de las alternativas para el centro de la zaga, bien como titular o como solución a lo largo del encuentro.

En la segunda mitad solo se mantuvo en el equipo Linares, pero lo hizo en una posición más retrasada, en el centro del campo. El equipo de la segunda mitad del partidillo fue el formado por: Juan Carlos; Diegui Johannesson, Prendes, Carlos Hernández, Mossa; Forlín, Rocha, Aarón Ñíguez; Linares, Owusu y Yeboah.

En este equipo Diegui ocupó el lateral derecho, mientras que Aarón Ñíguez formó en la mediapunta, con Linares en un costado y Yeboah en el otro. El único delantero fue el ghanés Owusu, que hasta ahora los minutos que había tenido siempre fueron en las bandas del centro del campo. Sin embargo, el jugador cedido por el Leganés había jugado habitualmente la pasada temporada en el Toledo como delantero. En el caso de que Toché no se recupere, se le abre la opción de ocupar esa posición en el estadio de Santo Domingo.

El partido acabó sin goles por parte de los dos equipos, siendo Linares el que más cerca estuvo de marcar, ya que estrelló dos balones en los postes.

Lo que parece desprenderse de las pruebas de ayer es que Anquela va a seguir manteniendo tres mediocentros, tal como hiciera en el encuentro del pasado domingo ante el Córdoba. Eso hace más que probable que Mariga se mantenga en el once inicial. El keniano evidenció que su lesión ya ha quedado atrás y puede convertirse en un jugador importante para Anquela.

