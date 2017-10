«Los tres puntos nos permiten romper la racha y ver las cosas de otro color» Anquela, antes del choque, pensativo en la zona técnica delante del banquillo. / PABLO LORENZANA Anquela asegura que a los jugadores «buenos» hay que exigirles. «Hay veces que si pudiera meterme en el campo y agarrarlos de los pelos lo haría», dice R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 23 octubre 2017, 02:13

Anquela no ocultó tras el partido que lo más importante fue volver a sumar tres puntos. Llegará el momento de analizar a posteri, deslizó, lo que se hizo bien y mal. Además, reiteró la necesidad de que los jugadores del equipo llamados a marcar las diferencias tienen que hacerlo y dar lo máximo en cada encuentro.

El técnico empezó por admitir que «lo importante es que hemos conseguido 3 puntos muy difíciles, como son todos los partidos en esta categoría y por eso hay que estar muy contento». El técnico jienense adviertió de que luego llegará el momento de «analizar lo que hemos hecho bien y mal». No obstante, insistió que lo más importante es el resultado, que les da «tres puntos que nos permiten romper una mala racha y ver las cosas de distinto color».

Anquela no ocultó que la victoria les hacía «mucha falta», algo que considera que se demostró en el inicio del encuentro cuando vio a los suyos «con excesiva responsabilidad, muy nerviosos e imprecisos». El entrenador es consciente de que los puntos te hacen ver las cosas «de otro modo». «Hemos conseguido tres puntos y espero que nos hayamos quitado ese lastre que llevábamos», señaló. El reto, confesó, es «dar continuidad a esto».

Una de las cosas que el entrenador valora es haber sido capaces de dejar la portería a cero, ya que con ello «siempre hay premio. El gordo o la pedrea, pero no pierdes nunca». Pero también reconoció que les está costando mucho lograrlo.

Anquela explicó que sus palabras de la pasada jornada en Granada solo iba destinadas a algunos jugadores. «Hay gente que es así y yo no lo puedo cambiar. Me va a costar la vida, porque hay veces que si pudiera meterme en el campo y agarrarlos de los pelos lo haría», afirmó Anquela, que se justificó diciendo que esos futbolistas a los que se refiere «tienen unas condiciones tremendas y se conforman con muy poquito. Nosotros, si analizas los goles, siempre han participado los mismos hombres». Lo que les pide Anquela es que sumen en todos los aspectos, ya que «si defensivamente no damos lo que damos, restamos. Eso es un lujo que no nos podemos permitir» y por ello les exige que «estén bien todos los días. Si no están bien, el Oviedo no puede ganar, es muy difícil que ganemos y se tienen que dar cosas que en el fútbol se dan algunos días y hoy (por ayer) se dieron».