«El único equipo que va regalando en Segunda División somos nosotros» El entrenador oviedista Anquela saluda a su homólogo en el Valladolid, Luis César Sampedro, antes de comenzar el choque. / G. D. G. Juan Antonio Anquela se mostró muy disgustado con la forma de competir del equipo en la primera mitad y reconoció que el gol inicial les condicionó R. J. GARCÍA VALLADOLID. Domingo, 19 noviembre 2017, 01:35

El enfado de Anquela en la sala de prensa ayer era visible y lo dejó claro al asegurar que su equipo es el único de la categoría que está «regalando». El entrenador se mostró especialmente contrariado por el primer tiempo que hizo el Real Oviedo y por las acciones a balón parado, tanto las defensivas como las ofensivas. Además, también destacó lo que condicionó el encuentro el gol a los tres minutos, que cambió los planes de los dos equipos.

El entrenador jienense señaló sobre la forma de competir del equipo que «en Segunda División hay que pelear, hay que correr, hay que morder, y hay que ganar muchos duelos individuales si quieres ganar». Algo que cree que «en algunas fases no hacemos y somos muy pasivos. Estamos diciendo que vamos a apretar y en la primera jugada ya nos despistamos», indicó. La conclusión del entrenador fue contundente: «En Segunda no te regalan nada y el único equipo que va regalando en Segunda somos nosotros».

No obstante, dijo que «hay que seguir mejorando y tranquilos dentro de lo que se pueda. El sábado hay otro, y a levantarnos», apostilló. Anquela reconoció que la primera parte no le gustó y concretó lo que no le gustó en «la actitud que muchas veces veo». «Esto es Segunda División, hay que dejarse el alma», expuso. Según en el entrenador, están dando la sensación de que «nos tienen que dar un golpe fuerte para espabilar». Algo que considera que en Segunda «es imposible». «De ese golpe no te recuperas y lo único que te puede pasar es que te vayas para arriba y el rival te gane más claramente», explicó.

Lo que no ocultó fue que el gol del Valladolid en el inicio le cambió los planes. «Nosotros el partido lo teníamos clarito», señaló antes de explicar que se trataba de apretar al rival arriba y, aunque cree que defensivamente estuvieron a buen nivel, «luego ya ganar los duelos y las segundas jugadas en la primera mitad nos ha costado muchísimo y hemos ido a remolque».

Otra cosa que lamenta Anquela es que el rival no ha necesitado hacer un gran encuentro para ganar. Algo que, apunta, se debe a que «cometemos errores graves y hay que pagarlos», pese a que después el equipo trata de reaccionar y está «hasta el último minuto peleando». «Pero parece que nos tienen que dar un golpecito para meternos en el partido y así es muy difícil», lamentó.

El equipo tuvo el balón en bastantes fases del encuentro, pero de forma «ficticia», dijo Anquela, que de la segunda parte rescata «la intensidad». «Hay que ser profundos, hay que querer el balón, correr al espacio. Nos ha costado y el rival estaba bien organizado y llevaba la ventaja de un gol», expuso.

Con lo que también estaba muy molesto el técnico es con las acciones a balón parado. «Hemos estado toda la semana sabiendo lo que había, pero luego llega el momento y el equipo no está fino en ninguna de las dos áreas», confesó antes de señalar que «hay un trabajo que hacer que hay gente que no lo ha hecho».

En cuanto a nombres propios, el técnico se refirió a las críticas que está recibiendo el portero Juan Carlos por sus últimas actuaciones. «Si se quiere que ese debate siga adelante, seguirá. Si no se quiere, no se seguirá», indicó sin entrar en el fondo del asunto. Por el contrario, respecto al debutante Steven señaló que se alegro «mucho». «Necesitábamos un delantero y ha salido. Participó en la jugada del gol y hay que felicitarlo porque ha debutado en Segunda», valoró.