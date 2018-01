Real Oviedo | Varela es duda debido a una gripe que le impidió entrenarse Varela, durante un entrenamiento del Real Oviedo. / Eloy Alonso Anquela tampoco podrá disponer de ninguno de los jugadores del filial que habitualmente se entrenan con el primer equipo R. J. G. OVIEDO. Viernes, 19 enero 2018, 02:01

Los problemas crecen para el técnico del Real Oviedo ya que Varela, que se presentaba como el sustituto de Mossa en el carril izquierdo, no pudo entrenarse ayer debido a un proceso gripal. Anquela tendrá que esperar al entrenamiento de esta mañana para saber si cuenta con él. Además, el técnico no podrá disponer de ninguno de los jugadores del filial que habitualmente se entrenan con el primer equipo ya que el central Prendes también está lesionado, al igual que Viti y Edu Cortina.

El entrenador jienense reconoce que solo cuenta con 18 jugadores disponibles. «Si se cae uno, es un problema, claro, porque ya habría que tirar del Vetusta», reconoció. No obstante, se resigna y anuncia que «contaremos con los que estén vivos». «Necesitamos ir con gente y con todo para jugar contra el Almería», dijo.

La posible ausencia de Varela abre dos posibilidades para forma el once del conjunto ovetense: que Diegui Johannesson o Cotugno actúen en la banda izquierda, o bien un cambio de sistema para pasar a jugar con cuatro defensas. Lo que parece es que el técnico tendrá que esperar al entrenamiento de esta mañana y cruzar los dedos para no sufrir más contratiempos, ya que eso le obligaría a contar con algún jugador del filial de los que habitualmente no se entrenan con el primer equipo para completar la citación. El equipo se entrenará esta mañana y posteriormente el técnico facilitará la convocatoria.

Síguenos en: