Verdés y Viti son altas para Lorca Verdés vuelve a una convocatoria. / ELOY ALONSO El técnico asegura que en el caso de Fabbrini está a la espera de lo que digan los servicios médicos, aunque insiste en la idea de no precipitarseDiegui Johannesson también superó sus molestias y estará en el once R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 1 diciembre 2017, 02:39

El canterano Viti, que vuelve tres meses después, y el valenciano Verdés, que llevaba fuera mes y medio, son las principales novedades de la convocatoria del conjunto oviedista para el encuentro de mañana ante el Lorca.

Además, también ha entrado en la lista Diegui Johannesson, tras recuperarse del pinchazo que le obligó a abandonar el campo el pasado sábado ante el Numancia. El que se confirmó como baja, y lo será alguna semana más, es Aarón Ñíguez, del que Anquela explicó que sufre una elongación.

En la convocatoria hay cuatro ausencias por lesión: Fabbrini, Toché, Aarón y Edu Cortina, además de tres por decisión técnica: Varela, Pucko y Owusu. En el caso de Verdes y Viti, el propio Anquela explicó que «vuelven a estar disponibles y eso es muy buena noticia, les falta un poco de ritmo de competición pero están para ir con el equipo y están preparados». Viti no entraba en una convocatoria desde el encuentro de la segunda jornada ante el Almería, ya que en la semana posterior se lesionó en un entrenamiento y una posterior recaída le impidió reaparecer. Por su parte, Verdés, se lesionó el 11 de octubre, ante el Tenerife y desde entonces no había vuelto a las convocatorias. No parece que ninguno de ellos vaya a ser titular.

Anquela lamentó la baja de Aarón Ñíguez, del que dijo que «es evidente que afecta su baja, es un futbolista que viene jugando todo, de los más acertados, afecta, pero si tuviéramos que hablar de bajas que afectan al equipo hubiéramos escrito un libro», dijo y destacó la importancia de ir recuperando efectivos.

Sobre el italiano Fabbrini y su visible evolución de la lesión que sufrió en julio, el técnico dijo que «en fútbol las cosas son muy claras, hay un cuerpo médico que es el que decide cuando un futbolista está para jugar» y añadió que «ojalá lo pudiera poner mañana, pero yo hasta que no me digan cuales son los plazos voy a estar tranquilo, hay que procurar que cuando salga sea con todas las de la ley».

La plantilla viaja esta mañana a Lorca, donde entrenará por la tarde.