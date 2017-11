«Esta victoria era fundamental», coinciden los futbolistas azules El jugador azul Mossa. / P. L. «El equipo sacó el orgullo y la casta», destaca Aarón Ñíguez, convencido como sus compañeros de que el triunfo es una inyección de confianza R. J. G. OVIEDO. Lunes, 6 noviembre 2017, 03:22

La satisfacción de los jugadores azules por la victoria era mayor por doble motivo. Por un lado, la forma de cómo se consiguió, después de una gran reacción. Por otro, la entidad del rival que tenían en frente, que llegaba como líder al Carlos Tartiere.

«Las victorias siempre salen bien, pero si es de esta forma todavía más», subrayó Mossa, que se encontró muy cómodo como carrilero.

Aarón Ñíguez, autor de uno de los goles y objeto del penalti, hizo hincapié en que «la victoria es clave y sabe mejor también por el rival ante el que se logró».

Además, el valenciano Mossa espera que los tres puntos les vengan bien para ganar en confianza y también para «dar un paso importante fuera de casa». En cuanto al desarrollo del partido de ayer admitió que el gol del Lugo les metió en dudas: «El 0-1 tan tempranero nos pesó a la hora de ejecutar la idea que teníamos al principio del partido».

En lo personal, el futbolista que se está afianzando en el once del equipo, dijo que «a pesar de no jugar me sentía importante en el grupo. Si puedo ayudar pues mucho mejor». Además, en el nuevo sistema con tres centrales, que le exige más participación en el ataque afirmó que se encontró «cómodo» y considera que tanto él como Diegui tuvieron «un papel importante» en la segunda parte.

Por su parte, Aarón Ñíguez señaló que estaba «contento por la victoria, porque era muy importante» y cree que el equipo «tiró de orgullo, de casta». En opinión del futbolista ilicitano, «el penalti fue un punto de inflexión».

Sobre los elogios de Anquela a su juego y el de Saúl precisó que «importantes somos todos, cada uno tiene su rol». Reconoce que estaba «feliz por el gol, pero sobre todo por la victoria y por el grupo».