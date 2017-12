Viti y Aarón, descartados ante el conjunto tinerfeño Sábado, 16 diciembre 2017, 03:32

El técnico oviedista confirmó ayer que para el encuentro de mañana no contará con Viti ni Aarón Ñíguez debido a sus problemas físicos. Anquela dijo sobre la ausencia de ambos que «si quisiéramos arriesgar podríamos pero no creo que sea el momento de hacerlo». Esas bajas se unen a las de Toché y Fabbrini. Precisamente sobre el centrocampista italiano, el entrenador explicó que «tuvo una rotura del ligamento cruzado. No soy médico, pero te dicen que eso igual a tanto tiempo. Si hay un médico capaz de hacerlo en la mitad, que vaya abriendo la consulta bien grande porque le falta tiempo para operar gente». Y añadió que hay que ir con tranquilidad.