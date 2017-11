Viti y Verdés trabajaron con el grupo Lunes, 27 noviembre 2017, 04:01

El entrenamiento de ayer estuvo bajo mínimos, ya que fueron muchos los jugadores que no saltaron al campo número cuatro de El Requexón, debido a distintas molestias. Los que sí estuvieron y se ejercitaron al mismo nivel que los que no jugaron el sábado estuvieron Verdés y Viti, que podrían volver a estar disponibles para el próximo sábado ante el Lorca. Entre los que no estuvieron en la sesión destacó la ausencia de Aarón Ñíguez y Diegui Johannesson, que con sendos problemas musculares serán baja para la próxima jornada, aunque están pendientes de ser sometidos a pruebas para conocer el alcance de sus dolencias. Tampoco estuvieron Christian Fernández, Carlos Hernández, Saúl Berjón y Mossa. La plantilla descansará hoy y volverá mañana a los entrenamientos.