«Es un fútbol nuevo para mí y quiero adaptarme lo más rápido posible» Bárcenas, en la sesión. / E. A. Yoel Bárcenas tiene claro lo que le pide Anquela y prevé una temporada igualada y partidos que se definirán por detalles R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 4 agosto 2018, 02:59

El extremo panameño Yoel Bárcenas está adaptándose muy bien a su nuevo equipo y se muestra muy contento con todo lo que e ha encontrado en la ciudad y en el Real Oviedo hasta el momento. Además, explicó que Anquela le pide «tres o cuatro conceptos» que para él no son nuevos.

Sobre sus primeras impresiones de las dos semanas que lleva en su nuevo equipo, dijo que «sabía que era un gran club» y añadió que «me sorprende la organización del club, está muy organizado todo. No me extraña porque estamos en España, esto es élite». Su conclusión hasta ahora no puede ser más positiva «me agrada todo lo que veo y con esta organización podemos alcanzar cosas», aseveró el extremo canalero.

En estos primeros días en el equipo, el jugador internacional panameño reconoce que se ha sentido bien y que su objetivo es ir «adaptándome a los que quiere el técnico», algo para lo que cuenta con una colaboración especial: «Los compañeros me han ayudado también dándome el apoyo que uno necesita cuando es nuevo». No puede ser más optimista sobre su aclimatación. «Va todo muy bien y adaptándome lo más pronto posible al equipo».

El futbolista, por haber disputado el Mundial ha tenido menos vacaciones que el resto de sus compañeros del equipo. Eso no le afecta al extremo, que reconoce que «vengo activo, no necesito trabajo específico» e insiste en que su único objetivo es «acatar la dirección del 'profe' Anquela y adaptarme lo más rápido posible».

Para ir completando esa adaptación, el atacante ya ha tenido la oportunidad de participar en dos de los partidos que ha disputado el equipo hasta ahora, frente a la Ponferradina y el Lugo. En este sentido explicó que en esas pruebas se ha «sentido bien. El primer partido era una División menos, es fútbol. Este último con el Lugo ya sentí cómo van a ser los partidos en la Segunda División».

Lo que parece claro es que el panameño ya ha entendido a lo que se enfrentarán esta temporada «va a ser muy competitivo, con partidos que se ganan por detalles. Hay que estar muy concentrados». En cuanto a lo que le pide Anquela, Bárcenas lo tiene muy claro: «Son tres o cuatro conceptos que siempre lo he hecho. No es algo diferente a lo que él me pide. Mostrar la intensidad, que es lo que a él le gusta».

Sin preferencias

El panameño no tiene preferencias sobre en cual de las dos bandas prefiere jugar, aunque reconoce que en la derecha con Diegui se ha entendido bien. «Me llevo muy bien con él y además me tocó jugar con él en la banda. Esta buena comunicación se ha transmitido en el campo», profundizó.

Lo que no quiere es plantearse objetivos personales, ni colectivos. «Vamos paso a paso. Hacer todas las cosas bien. Es un fútbol nuevo para mí y quiero adaptarme lo más rápido posible y poder ir trazando metas». Respecto a la competencia que tendrá para hacerse con un puesto en el once, Aarón Ñíguez y Saúl, dijo que «es una competencia sana. Ellos tienen su puesto aquí y yo vengo para ayudar en todo lo que me pida el técnico» y reconoce que «quiero jugar en el Tartiere, ya me imagino lo que se sentirá».

