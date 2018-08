Alfonso apovecha la confianza Alfonso realiza una parada durante un entrenamiento en El Requexón. / E. A. El portero se consolida bajo los palos y fue determinante con sus intervenciones para evitar más sufrimiento ante el Córdoba R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 27 agosto 2018, 02:08

La destacada actuación de Bárcenas el sábado dejó en un segundo plano la de otro jugador decisivo, el portero Alfonso que realizó varias intervenciones de mérito, como una en un remate a bocajarro de Jaime Romero o el penalti que detuvo en el añadido a Aguado.

Sin embargo, su labor no pasó inadvertida para los compañeros, como dejó claro Saúl Berjón al señalar que «ganamos el partido porque tenemos un porterazo» y recordó que «paró un penalti, detuvo dos a bocajarro que son impresionantes». El ovetense concluyó que «el resultado hubiera sido otro y te hubieras ido con cara de tonto porque no paraste de ponerte por delante en el marcador y si no llegara a estar Alfonso tan inspirado te hubieran ganado».

El portero toledano no ocultaba su satisfacción al término del encuentro tanto por su actuación, como por la victoria y aseguraba sentirse «muy contento». «Al final mi objetivo en el Real Oviedo es intentar jugar lo máximo posible, intentar ayudar al equipo a estar donde se merece», describe.

Alfonso, recientemente renovado, agradece la confianza que Anquela le ha dado manteniéndolo en la titularidad. «Para mí es muy importante que el míster me otorgue la confianza para poder seguir jugando, intentaré dar una buena versión y que eso sea bueno para el equipo», señaló.

El portero dijo que su papel es siempre intentar sumar para que el equipo gane: «Siempre intento ayudar al equipo, esta vez he podido ayudar y todo el equipo hizo un gran trabajo».

Además, de evitar el sufrimiento postrero deteniendo un penalti en los minutos finales, la intervención más destacada fue una parada a disparo de Jaime Romero, que recuerda como «un pase atrás que más o menos he podido intuir que iba a tirar a la derecha, porque el palo izquierdo lo tenía tapado y conseguí sacarla, no sé ni cómo, pero lo importante es ayudar al equipo».

Sobre el encuentro ante el conjunto cordobés, prefiere resaltar lo positivo: «Nos tenemos que quedar con la buena versión que ha dado el equipo, es pronto y hay que pulir muchas cosas» y advierte de que «no puedes meter siempre cuatro goles para ganar».

En cualquier caso, señaló que «las sensaciones son buenas, estamos en una buena línea de trabajo y se está viendo en los partidos que es lo interesante». También resaltó que se supieron sobreponer «a las adversidades en el partido y no hemos dejado en ningún momento dejado de hacer lo que queríamos hacer y hemos tenido el partido relativamente controlado». En cualquier caso, recuerda que esto acaba de comenzar «estamos empezando, queda mucho, son muchos partidos por delante, pero es importante empezar con buen pie» e insistió en las buenas «sensaciones que el equipo transmite tanto a nivel de juego como a nivel de vestuario».