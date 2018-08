«Tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo» Anquela, al fondo, sigue una acción del partido. / E. TRIGO Juan Antonio Anquela insistió en su idea de contar con una plantilla cortar y destacó el acierto de Ibrahima R. J. G. FOZ. Domingo, 12 agosto 2018, 02:53

La pretemporada del Real Oviedo finalizó ayer y el balance que hace de la misma el técnico, Juan Antonio Anquela, es positivo, aunque deja claro que esta época de la temporada es «mentira» y que lo importante empieza el domingo ante el Extremadura, del que ya alerta. Además, insistió en que quiere una plantilla corta y sobre Joselu apuntó que opinará cuando sea jugador azul.

El técnico fue fiel a lo que viene diciendo y señaló que la pretemporada «es irreal, es mentira» y recordó que «el domingo empieza lo difícil» para lo que entiende que «tenemos que seguir trabajando como creo que lo venimos haciendo y seguir compitiendo, no hay otra palabra». El técnico insiste en que no va a cambiar de discurso: «No entiendo otra cosa en el fútbol que no sea sacrificio, trabajo y jugar bien». No obstante, cree que eso mismo han hecho en pretemporada, aunque quiere ir «mejorando».

Lo que lamentó del partido de ayer es que «cometemos un error y es gol», aunque insistió en que «en líneas generales estoy muy contento por el trabajo del equipo y por como hacemos las cosas».

En cuanto a la plantilla, el técnico explicó que mantiene su intención de tener una plantilla con pocos jugadores. «Quiero una plantilla corta y competitiva y hasta el momento nosotros lo estamos siendo», indicó. No obstante reconoció que «es evidente que en algunos sitios algo nos falta, pero es que tenemos otro equipo ahí abajo que nos puede aportar eso que nos pueda faltar». En el caso concreto de Joselu dijo que «cuando venga, opinaremos. Si viene será para mí el mejor, pero yo no voy a hablar de hipótesis, cuando lo vea venir...».

Respecto a Ibrahima Baldé y su acierto ante el gol dijo que «si tiene una y la mete... vamos por el camino. Lleva dos partidos y dos goles», pero también se refirió a los otros delanteros del equipo: «Toché está trabajando muy bien y Steven sale y se deja la vida, no puedo quejarme».

El técnico explicó que a la pretemporada ha servido para repartir minutos. «Siempre tenemos una idea clara, lo que pasa que hemos ido dosificando por tener una plantilla corta», afirmó, y volvió a referirse a los canteranos: «Los chavales nos han echado una mano impresionante que nos ha servido para llegar en perfectas condiciones».

Sin embargo, el técnico no quiere ya hablar de otra cosa que no sea el Extremadura y recordó sus palabras de la pasada temporada: «El que quiera ganar va a tener que correr y trabajar y el Extremadura no va a regalar nada». También destacó que se trata de «un buen equipo que ha subido a Segunda haciendo un 'play off' impresionante, que mantiene el bloque prácticamente y que es un equipo serio que sabe lo que hace».