«Hicimos todo para ganar y hemos jugado bastante bien» Anquela da instrucciones a sus jugadores en un momento del partido. / HUGO ÁLVAREZ Anquela lamentó la falta de acierto del equipo en algunas decisiones y en el remate, así como en el gol, que llegó en una acción a balón parado R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 20 agosto 2018, 02:52

La sensación del equipo tras el encuentro era de derrota. Así lo reconoció Anquela, que elogió el juego de los suyos, pero lamentó la falta de acierto en el remate y el error en la acción a balón parado.

El técnico azul no ocultó su decepción por haber dejado escapar dos puntos. «Duele. Nosotros estamos como si hubiésemos perdido», reconoció. Eso se debe a que, a su juicio, el equipo «hizo todo para ganar y en algunas fases del partido hemos jugado bastante bien. Lo que tiene claro el preparador andaluz es que ahora lo que toca es «levantarse y seguir peleando», a la vez que recordó que «esta es la Segunda División, no se pueden cometer errores ni conceder nada porque con un mínimo error se nos han ido dos puntos».

Lo que no le produjo al técnico lo sucedido es extrañeza. «Yo ya comenté lo que iba a pasar, lo veía venir, porque el fútbol funciona así: hemos tenido ocasiones para ganar plácidamente y no lo hemos hecho y el rival siempre va a tener alguna opción y la que tuvo la metió», aseveró. En este aspecto, lamentó las numerosas ocasiones falladas: «Luego no hemos podido, y mira que hemos tenido ocasiones, pero nada, no ha podido ser y no hay que darle más vueltas».

En cuanto al juego del equipo y las sensaciones, más allá del empate final, el entrenador destacó que «el equipo ha llevado el peso del partido desde el primer minuto y por momentos ha jugado muy bien». «Hemos creado ocasiones de gol y no hemos concedido muchas», apostilló. Sin embargo, volvió a lamentar cómo llegó el empate: «Sabíamos que ellos eran poderosos en el balón parado, porque tienen gente muy alta».

La forma de empatar hace que el técnico no tenga reproches para los suyos. «Lo que les pido, lo hemos hecho. Hemos hecho todo para ganar: jugar bien, crear ocasiones y no recibir», dijo, a la vez que entiende que la explicación a lo sucedido es dura, pero está ahí.

Dentro de lo satisfecho que le dejó el comportamiento del equipo, el técnico pone un solo lunar. «Lo único que no hemos hecho bien es tomar buenas decisiones al llegar a línea de fondo y en el remate, lo demás: crear juego, estar bien ordenados, lo hemos hecho», analizó.

El jienense dijo que en el descanso ya había advertido a los suyos de que esto podía pasar, ya que «la gente tiende a relajarse porque llegamos fácil y rondamos el segundo». «No matamos el partido, dejamos vivo al Extremadura y han aprovechado esa ocasión y se han llevado un punto merecido», señaló.

Sobre Toché y su gol, indicó que tendrá sus minutos y solo tiene que estar tranquilo y esperar, ya que siempre ha hecho goles. Además, añadió que «esto es muy largo, tenemos una plantilla corta, pero yo creo que con posibilidades».