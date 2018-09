Anquela recupera el partido ante la cantera como ensayo general El juvenil Javi Cueto y Forlín pugnan por la posición. / SEMEYAPRESS Con los goles de Ibrahima, Boateng, Bárcenas, Toché y Edu Cortina, la primera plantilla se impuso por un marcador de 5-2 I. ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 21 septiembre 2018, 03:10

Convertido en hábito durante su primera temporada como entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela recuperó en la mañana de ayer el partidillo de los jueves ante la cantera. El técnico azul, que repartió los minutos mezclando a los titulares y suplentes de las cinco primeras jornadas, dirigió un ensayo de cara al duelo de este domingo contra el Elche. Ejerció el rol de 'sparring' un joven combinado que ejerció como 'sparring' formado por jugadores de las categorías cedidos en clubes de Tercera, juveniles y los futbolistas del filial Lucas, Sandoval y Marcelo, apoyados durante la primera parte en la portería por Nereo Champagne.

El jienense, que aprovechó la prueba para corregir algunos comportamientos con y sin balón de su equipo, comprobó la sintonía en el eje de la zaga entre Forlín y Alanís en un ensayo en el que su plantilla fue de menos a más en nivel de juego y precisión para remontar el gol inicial del juvenil Javi Cueto para terminar imponiéndose por un marcador de 5-2. Ibrahima, que alternó con Joselu el costado derecho del ataque con el rol de referencia ofensiva, estuvo atento para cazar un balón suelto dentro del área después de que el poste rechazase un disparo de su compañero onubense en la vanguardia. Puso de esa forma las momentáneas tablas en una primera mitad en la que Anquela alineó a Alfonso Herrero en portería, con Diegui Johannesson, Forlín, Alanís y Javi Hernández en la zaga, una medular compuesta por Ramón Folch, Javi Muñoz y Aarón Ñíguez, con el propio delantero senegalés, Joselu y Saúl Berjón como tridente ofensivo.

Richard Boateng, que batió a Gorka Giralt en su segundo remate consecutivo dentro del área, encarriló la remontada de la primera plantilla tras el descanso. Para esa segunda parte, el técnico jienense apostó por el ghanés en la medular junto a Edu Cortina como pivote posicional y Marcelo como volante. Champagne dejó su rol como líder del joven conjunto de la cantera bajo palos para pasar a ordenar a una zaga formada por Carlos Martínez, Prendes, Christian Fernández y Mossa. Los tres puestos de la delantera los ocuparon Bárcenas, Toché y Aarón Ñíguez, que fue el único que disputó todos los minutos de la prueba y pasó de la medular al costado izquierdo del ataque. El panameño anotó el 3-1 al culminar una galopada con sangre fría ante Gorka y Toché puso su firma al cuarto tanto. Recortó distancias con un buen remate al primer toque Isma Fagir, que se retiró lesionado y no pudo concluir un ensayo en el que no tomó parte Tejera, que se ejercitó en el campo anexo junto al readaptador Nacho Gonzalo. Edu Cortina firmó el definitivo 5-2 con un derechazo ajustado desde media distancia en el último minuto de encuentro.