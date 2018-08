Carlos Hernández: «Ahora empieza lo importante que son los puntos»

La pretemporada ya ha finalizado y el Real Oviedo entra en ritmo de competición para preparar el debut del próximo domingo ante el Extremadura, para el que el defensa Carlos Hernández alerta de las dificultades que presentará e incide en la necesidad de empezar con buen pie. Además, cree que el equipo debe mejorar en las acciones a balón parado, que en pretemporada no se les dieron bien.

El defensa jienense espera el inicio de la competición que prefiere que sea en el Carlos Tartiere: «Siempre es mucho mejor rascar en casa por el tema de que queremos sumar cuanto antes porque al final es lo que importa».

Del mismo modo avisa de los riesgos de los primeros partidos, «siempre cuestan porque los equipos están menos rodados». En este sentido, advierte sobre el Extremadura, del que afirma que pese a ser un recién ascendido «a mí no me engaña, es un equipo que ya tiene la base hecha, tiene las cosas trabajadas y luego también una cosa muy importante que es la ilusión». Por eso no duda en calificarlo de un «partido trampa». «No nos podemos confundir en eso y hay que empezar a sumar cuanto antes», dijo.

En general, el defensa considera que las sensaciones con las que llega el equipo son «buenas». Asegura que «los fichajes están dando muy buen nivel» pero, por encima de todo, «empieza la semana importante, que no son solo sensaciones, son puntos que es lo que importa y esperemos arrancar la Liga de la mejor manera que es ganando en casa».

En la pretemporada Anquela probó con cuatro centrales principalmente, Carlos Hernández cree que con ese sistema estuvieron bien, pero «siempre hay cosas que mejorar» y se refiere a que «en pretemporada hemos recibido mucho gol a balón parado, que al final en Segunda es muy importante, tanto en ofensivo como en defensivo y creo que eso es algo hay que mejorar», aunque añade que «viene bien que nos haya pasado ahora y no en la Liga».

En principio, el defensa se disputará uno de los dos puestos del centro de la zaga con Forlín y Christian Fernández «el míster ya habló con nosotros. Tiene confianza plena en los tres, creo que también es importante que sepamos que los tres vamos a ser importantes para el entrenador», explicó el jugador que la pasada campaña marcó 6 goles.

