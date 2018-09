«No tenemos dudas, si nos entran sería una mala señal» Saúl Berjón saca de banda en presencia de Diegui Johannesson y Carlos Martínez. / SEMEYAPRESS Carlos Martínez, que el martes debutó en Copa del Rey, considera que el equipo está compitiendo bien y tiene que seguir en esa línea R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 15 septiembre 2018, 02:57

Los dos últimos tropiezos del equipo no afectan a la moral del grupo. Así lo manifestó el defensa Carlos Martínez, que el pasado martes se estrenó con la camiseta azul en el partido de Copa del Rey frente al Mallorca.

El defensa llegado de la Real Sociedad aseguró que las dos derrotas no les hacen dudar. «Si nos entran en septiembre sería una mala señal», atajó sin ocultar que el partido ante el Zaragoza fue un «mazazo» después de venir en una buena dinámica, mientras que frente al Mallorca el partido fue igualado y se decidió por un gol. Un duelo en el que «el equipo compitió y estuvo bien y es lo que hay que seguir. Tenemos un gran equipo y la idea es competir, jugar el balón como hemos hecho hasta ahora», por lo que sentenció que «la confianza está intacta».

El lateral derecho reconoce que están encajando demasiados goles y eso es «reflejo de que algo no se está haciendo bien», aunque deja claro que se trata de un problema colectivo. «Siempre se centra en la defensa o el portero, pero es cosa de todos, de estar juntos y no conceder espacios, mientras hagamos eso yo creo que estaremos más seguros atrás», explicó.

Una vez que la Copa del Rey quedó atrás, el defensa considera que «hay que centrarse en la Liga» y advierte que viene un desplazamiento complicado, pero que lo afrontan con «ganas de cambiar la racha, de ganar y de darnos una alegría para así fortalecer nuestra idea de juego y todo lo que venimos haciendo, que está siendo muy bueno». Por ello, destaca que tienen ganas de «poder hacer un buen partido y ganar».

El zaguero se estrenó el martes después de lesionarse en la semana previa al inicio liguero y aseguró que tras jugar 90 minutos después de la inactividad se encontró «bien». «Acabé muy cansado como es lógico, pero la verdad que no he tenido secuelas, me encuentro bien ahora y es lo importante para mí, coger minutos, seguir entrenando y estar preparado para asimilarlos lo mejor posible», dijo.

Además, el jugador destacó que hasta ahora todo está siendo satisfactorio para él. «Todo lo que me llega ha sido muy positivo, estas instalaciones, con este entorno, son una maravilla, los campos están perfectos». También quiso destacar lo que le ha sorprendido el apoyo de los seguidores azules. «Lo de la afición me parece increíble, animando y como con 0-4 seguían haciéndolo, me sorprendió mucho. Tenemos que aprovecharlo, estoy en un gran club con una gran afición», concluyó.