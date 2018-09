El club trabaja en la renovación de varios jugadores de la plantilla

El club había mantenido hasta ahora realizar contratos cortos con opción de ampliarlos en función de objetivos, algo que está cambiando esta temporada con casos como el de Joselu, con una vinculación por cuatro temporadas. Además, Del Olmo confirmó que se trabaja en la renovación de algunos jugadores.

«Siempre trabajamos en renovaciones. Normalmente no las damos a conocer porque somos un club que mantiene la discreción», explicó, a la vez que afirmó que «lo que nos importa y nos hace ganar partidos es que los jugadores disfruten en el campo» y dijo que desde que está en el club solo se les escapó un futbolista. «Se nos ha ido solo un jugador que nos interesaba al termino de su contrato. Me había dado su palabra y se fue para crecer personalmente al final», desveló, aunque no quiso revelar su nombre.

En el caso de Joselu se tomó la decisión de ofrecerle un contrato de larga duración porque «ha ido cambiando un poco la dinámica del club». «No puedes arriesgarte siempre a contratos cortos», matizó, aunque los largos cree que pueden penalizar en caso de rescisión. En este sentido, hizo hincapié en que «el único jugador que rescindió perdonando un año de contrato fue Michu, lo que habla de lo oviedista que es y de que lo que habla y lo hace».

A propósito de Michu y de otros jugadores emblemáticos para el club como Cervero y Esteban, Del Olmo comentó que «tengo contacto con todos. Alguno estará mas contenta o menos con este gobierno, pero hemos cumplido palabra. Solo alguna cosa no le cumplí a alguno... Y lo diré en su momento. Lo acepto. Habrá gente que seguirá en el club y gente que no».