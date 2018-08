Diegui Johannesson confía en enmendar los errores de Córdoba Diegui Johannesson, con Toché y Javi Hernández. / ELOY ALONSO «No puede ser que metiendo cuatro goles fuera también suframos», advierte el islandés, que indica que los medios «incitan a tener el balón» I. Á. OVIEDO. Miércoles, 29 agosto 2018, 01:44

Con la satisfacción de haber inaugurado su casillero de triunfos en Córdoba, la plantilla del Real Oviedo prepara el siguiente choque a domicilio en Cádiz sin caer en la autocomplacencia. Los azules miran al Carranza conscientes de que hay facetas que corregir, con el foco situado en el plano defensivo. «Faltó un pelín de fortuna porque los goles al final vienen de un rebote, pero tenemos aspectos que mejorar y creo que esta semana el míster va a incidir mucho en ello. No puede ser que metiendo cuatro goles también suframos fuera de casa», advirtió el lateral hispanoislandés, que comienza a forjar una conexión prolífica por el carril diestro con Bárcenas.

«Ya desde pretemporada me entendí muy bien con él. Es un gran jugador, el míster también me pide que me asocie con él, que suba, que le ayude y viceversa. Cuando subo sé que voy a tener la ayuda de Yoel y para mí es una gran ventaja», confesó el joven jugador maliayo, que cree este año compite por la titularidad con Carlos Martínez, ya reintegrado al trabajo con el grupo.

«Es un jugador con mucha experiencia. Tiene muchas virtudes y cuando le toque a él también lo va a hacer muy bien», señaló el internacional islandés, que auguró un duelo «muy duro» este sábado en el Carranza. «En Cádiz es muy difícil ganar. Es un gran equipo, pero esperamos sacar los tres puntos como en Córdoba», apostilló el lateral, que no obvia que «este año tenemos un poco más el balón» porque los integrantes de la medular «incitan a ello».