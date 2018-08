-¿La plantilla está cerrada?

-Tenemos gente y varias maneras de hacer el equipo, pero aquí se han puesto unos estereotipos y unas cosas que no me cuadran. Si al equipo le falta ahora mismo algo es un pivote defensivo, porque Folch no lo es. El año pasado a estas alturas estábamos buscándolo y firmamos a Forlín. Ahora todo el mundo dice que Forlín no puede jugar como pivote, pero cada vez que ha jugado ahí lo ha hecho bien. Lo que pasa es que ha coincidido que hemos 'palmao', pero él no ha sido el culpable de ello. Ha hecho su trabajo más que bien y si se miran los números de Forlín, que tiene un montón de partidos en Primera, el 80 o el 90% son ahí, en España y en Argentina. En defensa de tres jugó de cine y la mayoría de los equipos tienen un pivote para destruir, Lo que pierdes por un lado lo ganas por otro.

-Tiene tres delanteros de garantías y distintos.

-Y uno que tengo confianza en él, Steven, que lo ha hecho bien en pretemporada y lo que le pedimos, pero cuatro no puedo tener. Ahora jugará con su equipo y cuando tengamos que echar mano de él, la echaremos. Tenemos tres delanteros, cada uno de un perfil y creo que tres delanteros buenos. Ahora lo que hace falta es que la metan, porque un delantero que no la mete su moral se va minando y pierde la confianza. A ver si tenemos suerte.

-Este verano le ha dado protagonismo a jugadores del filial.

-Aportaron mucho, estoy muy contento con los chavales porque vienen de un equipo que les hace competir y es bueno. Vienen con una ilusión tremenda y nos han ayudado muchísimo. Han jugado porque dan el nivel y están preparados.