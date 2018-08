Ganar para terminar de convencer Tejera coge sus botas durante la sesión de ayer, con Anquela portando las botellas de agua. / R. O. El conjunto azul quiere transformar las buenas sensaciones del debut en el primer triunfo de la Liga RAMÓN JULIO GARCÍA CÓRDOBA. Sábado, 25 agosto 2018, 02:09

La segunda etapa de la temporada lleva al Real Oviedo a Córdoba, emplazamiento al que acude con el reto de mantener la buena imagen del estreno en el terreno de juego. Eso sí, sin olvidar la necesidad de traducir en el marcador el fútbol desplegado. Al conjunto azul no le bastó ante el Extremadura jugar bien y crear ocasiones para sumar los tres primeros puntos del curso. Sin embargo, lo que sí hizo fue reforzar la idea de juego que Anquela quiere implantar esta temporada, en la que la pretensión es que el balón sea más protagonista.

El técnico, que recupera a Aarón Ñíguez, no es muy partidario de cambios cuando las cosas funcionan y, salvo por el gol en la única ocasión del rival, el domingo funcionaron. No se esperan por tanto alteraciones en el once. Sin embargo, no está descartado algún 'retoque' en el centro del campo o la delantera. En principio, sin tocar el 4-3-3 que se utiliza en el Oviedo 2.0 de Juan Antonio Anquela.

En frente, los azules tendrán a un Córdoba con un verano convulso, incluida la salida de Francisco y el retorno de Sandoval, después de que transcurrieran menos de dos meses de su marcha. Además, los problemas con el límite salarial tienen al equipo en precario, con solo cuatro fichajes y sin poder inscribir nuevos jugadores.

También los dos equipos tendrán un enemigo común. La previsión de 34 grados a la hora del encuentro. Lo más probable es que se señalen «pausas para enfriamiento», una interrupción del juego de un máximo de tres minutos, que se realiza un cuarto de hora antes del final de cada tiempo.

La decepción de los dos puntos que se escaparon el pasado domingo del Carlos Tartiere, que ya se convierte en una tradición en la primera jornada para los azules ya que no han logrado ganar en el estreno desde el ascenso, no empañó las buenas sensaciones que mostró el equipo. El propio Anquela afirmó el jueves que del equipo le había gustado todo, «salvo no ganar». Por eso insistió que ese es el camino que van a seguir y espera que haya acierto, ya que en caso contrario llegarán los problemas.

El centro del campo fue donde se concentraron los cambios, tanto en el estilo, como de nombres la pasada jornada. El triángulo formado por Tejera, un poco más retrasado, junto con Javi Muñoz y Boateng a los costados dejó un buen sabor de boca. Buen trato de balón, presión constante y disparos desde fuera del área fueron las virtudes que atesoraron los nuevos jugadores de la medular. Esas cualidades no bastaron, ya que un error en un saque de esquina echó por tierra todo el trabajo del equipo.

Sin embargo, esa formación no es la que se antojaba como titular en pretemporada, ya que la posición de pivote parece que tiene como propietario al catalán Folch, que sigue siendo baja. En su defecto parecía Forlín, o incluso Edu Cortina, podían estar por delante de Tejera, que tiene un perfil más creativo y vocación ofensiva. Por ello, una de las novedades, si es que Anquela se decantara por realizar cambios, podría ser la posibilidad de que Forlín entrara en el pivote y Tejera se adelantara, con lo que el que se quedaría en el banquillo sería Boateng.

Lo que podría motivar ese cambio es que el técnico buscara una mejora en las acciones a balón parado, ya que el argentino es más contundente en ese aspecto que el resto de medios. También permitiría tratar de aprovechar estas mismas acciones de estrategia en ataque, una faceta que es determinante en la categoría.

Lo que parece claro que se mantendrá invariable es la defensa, con Diegui en el lateral derecho, ya que Carlos Martínez sigue recuperándose de la lesión que arrastra desde la semana previa al encuentro ante el Extremadura. En el otro costado Mossa, mientras que Carlos Hernández y Christian Fernández serán las piezas centrales de la zaga.

En las bandas es seguro que Saúl Berjón esté en la izquierda, ya que el ovetense es el jugador más influyente en el juego ofensivo del equipo. En la derecha la vuelta a la convocatoria de Aarón Ñíguez no parece que le vaya a abrir directamente las puertas de la titularidad, ya que viene de un par de semanas de inactividad. El panameño Bárcenas parece que se mantendrá en el once y se espera que siga acoplándose al equipo.

Lo que parece será a lo largo de toda la temporada un rompedero de cabeza para Anquela será la delantera, pero lo será por exceso, ya que el técnico cuenta con tres alternativas: Toché, Ibrahima y Joselu. De momento solo hay cabida para uno. Una solución sería lo que el técnico dispuso en los minutos finales del estreno, acostando a Joselu a la derecha, una posición a la que el futbolista se puede adaptar.

En la primera jornada prevaleció para el técnico que Toché era el único que había estado toda la pretemporada con el equipo. Joselu llegó con ritmo tras completar la pretemporada con el Granada, pero se incorporó la última semana y tuvo solo cuatro sesiones. Por su parte Ibrahima Baldé, aunque aterrizó antes que Joselu no había completado la pretemporada y da la impresión de que podría necesitar más tiempo de adaptación.

El once más probable para esta noche será el mismo de la primera jornada, el formado por: Alfonso; Diegui Johannesson, Carlos Hernández, Christian Fernández, Mossa; Tejera, Boateng, Javi Muñoz; Bárcenas, Toché y Saúl Berjón.

El equipo viajó ayer por la mañana a tierras andaluzas y por la tarde, en la ciudad deportiva del Córdoba realizó el último entrenamiento de la semana.

Síguenos en: