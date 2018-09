Joselu se siente liberado tras su estreno anotador 00:19 «Me he quitado un peso de encima con el gol», aseguró el ariete, que marcó a los seis minutos R. J. G. LUGO. Lunes, 17 septiembre 2018, 03:59

El mismo estadio en el que hace dos temporadas fue 'Pichichi' privó a Joselu de una celebración mayor, por respeto a los que fueron sus aficionados, que le despidieron con una fuerte ovación al ser sustituido. «Me he quitado un peso de encima con el gol», sentenció el onubense tras el encuentro. Lo justificó al señalar que «venía con un cartel de goleador y para eso trabajo». «Me ha costado coger el ritmo y conocer a los compañeros», expuso el andaluz, que ahora espera que ese primer tanto le dé «confianza» para que «lleguen más».

El delantero reconoció que estaba con muchas ganas de marcar porque «soy muy exigente conmigo mismo». «Cuando no me salen las cosas, me como mucho la cabeza», comentó.

También tuvo palabras de agradecimiento para la afición, que dijo estuvo «impresionante». «Aquí nos ha llevado en volandas. Dentro del campo se siente», aseguró.