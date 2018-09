Real Oviedo Real Oviedo | «Tenemos ganas de quitarnos la mala imagen del sábado» Bárcenas, Carlos Martínez, Javi Muñoz, Diegue y Aarón Ñíguez se dirigen al vestuario tras la derrota ante el Zaragoza. / ÁLEX PIÑA Joselu agradeció el apoyo de la afición en la despedida al equipo tras la derrota y asegura que nunca había visto nada así en un campo R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 10 septiembre 2018, 02:17

El debut de Joselu como titular el pasado sábado no pudo ser más amargo ya que fue un día aciago para el delantero y para el equipo. El onubense reconoció ese mal estreno y que el equipo tiene el ánimo de reivindicarse cuanto antes y demostrar que lo sucedido fue un accidente. Lo único que salva el delantero es el comportamiento de los aficionados tras la derrota: «Nunca había visto nada así».

La descripción de cómo cayó la derrota es sencilla. «El vestuario está jodido. Es un día triste. Es difícil digerir una derrota así», dijo el jugador, que inmediatamente mostró el propósito de enmienda :«Mañana tenemos otra revancha. El equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes. Tenemos ganas de reivindicarnos y quitarnos esta mala imagen».

En lo personal, Joselu reconoció sobre su estreno en el once que fue «peor imposible». «Las sensaciones no fueron buenas», advirtió. Además, explicó que el Zaragoza fue superior durante todo el encuentro, aunque considera que «el resultado es muy abultado. Creo que no hicimos tan mal partido como para merecernos esto».

Lo único que se salva fue la despedida de los aficionados al equipo, pese a la goleada. «Fue impresionante. Llevo muchos años de profesional y nunca había visto algo así», señaló Joselu, que entiende que «después de un 0-4 en casa, lo normal es que nos hubieran pitado o mostrado su descontento. Pero, al final, demostraron que están con el equipo a muerte. Me impresionó muchísimo».

Por todo lo anterior, el delantero hizo de portavoz de sus compañeros y quiso «darle las gracias a la afición de parte de todo el vestuario y toda la plantilla». «Se comportaron de diez», hizo hincapié, antes de concluir que «ahora los jugadores tenemos una deuda pendiente con ellos y esperamos devolvérsela».

