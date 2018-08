«Es el momento de ver si nos tiemblan las canillas o tenemos personalidad» 01:35 Juan Antonio Anquela, durante su encuentro con los medios de comunicación, ayer, en El Requexón. / HUGO ÁLVAREZ Juan Antonio Anquela asegura que el Real Oviedo deberá demostrar que «es un equipo que está preparado y que sabe competir» RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 18 agosto 2018, 02:10

«Es el momento de ver si nos tiemblan las canillas». Así se refirió ayer el técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, al inicio de la competición, tras volver a recordar que la pretemporada es «una mentira» y que ahora llega el momento de la verdad. El entrenador no quiso plantearse objetivos a largo plazo y solo piensa en hacer un equipo que compita y que sepa adaptarse a las circunstancias a lo largo de una temporada que se plantea complicada.

El técnico azul volvió a insistir en el mensaje que ya utilizó la pasada campaña. «Yo no tengo ningún objetivo. En el fútbol no te puedes marcar ningún objetivo. En el fútbol hay que ir día a día, hay que ir viendo cuáles son nuestras posibilidades», explicó el jienense. Además, en este sentido apuntó que el reto que se marca es tratar de buscar un equipo que «compita y un equipo que sepa en la categoría en la que está», sin olvidarse de que «sepa sufrir en los malos momentos».

Lo que tiene claro el entrenador oviedista es que el resto de equipos tienen las mismas aspiraciones -«es evidente que todos queremos lo mismo»- y más en una competición en la que no hay filiales y todos pueden ascender. Para justificar esas palabras recordó como, en las últimas temporadas, hubo equipos que, a priori, no eran favoritos, pero lograron el ascenso. «Ellos nos han enseñado a todos los demás equipos que eso se puede conseguir; ¿cómo? Pues como lo han hecho ellos, siendo un buen equipo de fútbol y trabajando y sufriendo en cada partido, no hay más», sentenció.

En lo que es optimista el entrenador es en la forma en la que llegan al comienzo de temporada, con las cosas claras. Ahora lo que toca es «que eso sepamos plasmarlo el domingo» porque «como no lo hagamos tendremos problemas, como siempre». También insistió en que la pretemporada no sirve para sacar demasiadas conclusiones. «Para mí es una mentira. Cuando un equipo tiene que dar el nivel es cuando hay puntos por medio y cuando hay que ver si nos tiemblan las canillas o si tenemos personalidad y sabemos lo que queremos», aseveró. Del mismo modo insistió en que será ahora en la competición, cuando hay puntos de por medio, «cuando se ven las exigencias y cuando se notan las carencias».

La experiencia le hace esperar una temporada «como siempre difícil», pero también que hay que afrontarla con «ilusión», conscientes de que no habrá ningún rival que vaya a poner las cosas sencillas, lo que le hace prever «una lucha sin cuartel, en la que ahora mismo todos partimos con las mismas posibilidades, con las mismas ganas y con la misma ilusión de querer hacer algo bonito». A este respecto, el técnico no duda en calificar la categoría como «la cuarta o la quinta mejor Liga de Europa casi con toda seguridad».

Rival con personalidad

Por todo lo anterior el técnico azul lleva días pensando en el Extremadura y advierte de que, pese a ser un recién ascendido, espera «un partido complicado, muy difícil, porque es un equipo que viene de una dinámica buena». Anquela recuerda que el de Almendralejo es un equipo que ha realizado numerosas incorporaciones y que cuenta con jugadores con experiencia y nivel para la categoría. «Ha firmado gente con personalidad, con saber estar en Segunda División», añadió. También se refirió a que, como recién ascendido, viene en una buena dinámica de la pasada campaña y con mucha ilusión.

El técnico azul considera que el preparador rival, Juan Sabas, sabrá sacar partido a sus jugadores y escoger entre su plantilla un equipo que va a ponerles las cosas difíciles. «Saben manejarse bien y saben lo que llevan entre manos y que no hay más. Que va a formar un equipo competitivo no tengo la menor duda, que van a dar guerra y que pueden estar arriba..., pues como todos, ni más ni menos», concluyó.

