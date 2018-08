«Hay que seguir por este camino»

El empate del pasado domingo ante el Extremadura llegó tras un buen partido, en el que lo único que faltó fue acierto en el remate para sentenciar. Por este motivo, Anquela considera que el Real Oviedo está en el «buen camino» y conoce la línea a seguir.

La lectura del técnico del encuentro de la pasada jornada es que le gustó lo que vio. «Me gustó como jugo todo el equipo, como sacamos el balón de atrás y como jugamos», destaca al tiempo que reconoce que lo que no me gustó «fue no ganar, porque en el fútbol lo único que se necesitan son victorias». En este sentido, el preparador afirma que el encuentro se desarrolló tal y como se planeó y por ello tiene claro que «hay que seguir en ese camino que creemos que es el nuestro. Si acertamos bien y si no, habrá problemas como siempre», concluyó el jienense.

Por todo lo anterior el preparador insiste en su mensaje de que lo que tiene que hacer el equipo es jugar bien y eso significa «estar organizados tácticamente, ser intensos e intentar jugar al fútbol para materializar las ocasiones que se tengan durante los partidos».

Las buenas sensaciones que dio el equipo hacen que el entrenador apueste por la continuidad: «Cuando las cosas van bien se cambia poquito, si se puede hacer una variante que nos interesa lo haremos y si no, nos quedaremos como estamos».

En la misma línea, el entrenador asegura que «estaría preocupado si no hubiéramos creado ocasiones de gol, pero jugaron los tres delanteros y los tres la tuvieron, aunque solo uno tuvo ocasión de acertar».

El único lunar del conjunto azul ante el Extremadura fue el saque de esquina que le costó el gol, algo que el técnico no considera importante, ya que entiende que fue «un cúmulo de mala suerte». «El equipo defendió bastante bien en líneas generales y estuvo concentrado. Cuando no se tiene la suficiente altura, que creo que se tiene, hay que compensarla de otra manera», explica Anquela que considera que «el grupo está capacitado para no tener problemas en esa faceta, como lo estuvo el año pasado».

Sobre los tres delanteros del equipo y las opciones que le ofrecen, el entrenador explicó que «Toché ha partido con ventaja porque es el primero que ha llegado y el que ha trabajado todo el año. Las cosas se hacen con cabeza y con criterio, no hay que obsesionarse con uno u otro», dijo el entrenador, que concluyó que «lo que sé es que tengo tres buenos delanteros, que tendremos que usarlos y solo hay que acertar con el momento».

Lo que no quiere Anquela son excusas y respecto al calor que hará mañana en Córdoba dijo que «es para los dos equipos lo mismo, son excusas, no voy a ampararme ni en el calor ni en nada. Jugaremos en Córdoba con calor y en Soria con nieve, funciona así y no hay que poner disculpas. El calor es malo para ambos, a eso no se acostumbra nadie». En este sentido bromeó diciendo que «pondremos los pantalones más cortos. No quiero excusas, como si tenemos que ir a jugar al sol».

Respecto al Córdoba el técnico elogió al equipo y también a su entrenador, José Ramón Sandoval. Anquela explicó que se trata de «un muy buen equipo que cuando ataca lo hace con mucha gente y sabe lo que quiere». Aunque reconoce que se ha hecho «con prisas por el tema final, pero hecho con mucha cabeza, y encima hay venido otra vez el hombre que el año pasado fue el artífice de la salvación». En definitiva considera que el Córdoba «construyó un muy buen equipo ante el que habrá que hacer las cosas muy bien para sacar algo».

