«Quiero equilibrio y que el equipo haga lo que trabaja»

El inicio de temporada para el Real Oviedo ha sido esperanzador, pero Anquela mantiene la cautela y no quiere un exceso de optimismo. El entrenador no oculta que está satisfecho con lo que está viendo del equipo: «Estoy contento con lo que hacemos cada día, cómo entrenamos y los partidos no lo hemos hecho mal, así que estoy feliz pero ya sabemos que lo que hoy es blanco mañana es negro». El técnico jienense es consciente de que a lo largo de una temporada hay altibajos. «Lo que más me preocupa a mí son los dientes de sierra. En el fútbol en Segunda siempre hay que estar tranquilo, hay que pensar como se consiguen buenos resultados y lo tenemos muy claro», profundizó.

En este sentido, el entrenador afirma que lo que quiere es «un equipo que tenga equilibrio, quiero un equipo que haga lo que trabajamos, nada mas» y deja claro que los jugadores conocen lo que les solicita: «Lo que yo pido es fácil de hacer, a cada uno le pido lo que puede y sé hasta donde tengo que exigirles».

Por ello el jienense quiere que estén preparados para lo que vaya a venir y respecto a la composición de la plantilla, no quiere echar las campanas al vuelo: «El fútbol nos pone a cada uno en nuestro sitio, igual de aquí a dos semanas estamos diciendo que somos un desastre. El fútbol yo como no lo entiendo, no sé por dónde va a venir».

En cualquier caso, es optimista para el encuentro de esta tarde y afirma que «creo que llegamos bien. Lo que pasa que vamos a jugar contra uno de los equipos más difíciles de la categoría porque el Cádiz juega de memoria, lleva mucho tiempo sabiendo a lo que juegan y lo hacen muy bien».

Uno de los retos de la semana era mejorar en el aspecto defensivo, algo que no se verá hasta que ruede el balón. «No lo sé si se ha corregido. Ojala, pero vamos, atrás concedimos en errores puntuales ante un buen equipo como el Córdoba. Ellos atacaron muy bien y nada más». En lo que insiste el entrenador es en que ve al equipo «preparado para competir en Segunda División es una parte importante. Saber jugar sin balón y saber defender y eso hay que hacerlo colectivamente, nada más».

Juan Antonio Anquela no es partidario de cambios cuando el equipo va bien «sí las cosas van bien seguiremos por ahí y nada más. Si hay que modificar se modifica. Yo lo único que estoy contento es que miro para atrás y veo mucha gente, y veo a gente con nivel». En cualquier caso, insiste en las dificultades que presentará el Cádiz un equipo que «lo tiene muy claro. Ellos no cambian su forma de jugar».

