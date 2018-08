«Las victorias siempre dan confianza, sobre todo fuera de casa»

El Real Oviedo ha comenzado bien la competición y dando una buena imagen. Sin embargo, el equipo no se conforma y se ha propuesto elevar las prestaciones en las jornadas venideras. Lo hacen con la tranquilidad de saber que la base del grupo es buena. Así lo ve uno de los fijos para Anquela, el lateral Mossa, que ayer reconoció que la última victoria en Córdoba les da confianza y les permite tratar de mantener una línea ascendente.

Uno de los problemas que ha acusado el equipo es que ha concedido goles en las pocas ocasiones que les ha generado el rival, por lo que Mossa asegura que «siempre incidimos en el trabajo defensivo, sabemos que es importante y preferimos ganar 0-1 o 1-0 que otro resultado más abultado, pero sobre todo ganar».

Sin embargo, el valenciano cree que «no hay que ser alarmistas, es verdad que la semana pasada encajamos dos goles, pero en la primera encajamos uno y concedimos poco», y añadió que lo importante ahora es «estar tranquilos y mejorar en todos los aspectos tanto defensivamente, como ofensivamente que lo estamos haciendo muy bien», concluyó.

En este sentido, el futbolista considera que «las victorias siempre dan mucha confianza y más cuando son fuera de casa» y por ello afrontan el encuentro de mañana ante el Cádiz como «un momento importante para sumar e incluso para conseguir los tres puntos».

El nuevo Real Oviedo tiene más juego creativo y de posesión que la pasada temporada. Mossa considera que eso lo da la composición de la plantilla: «Tenemos jugadores en el campo con una predisposición más clara a tener la pelota y eso se nota», dijo Mossa, que considera que la idea del entrenador es «crecer desde la posesión; ahora el Oviedo intenta jugar desde atrás y tiene más peso con la posesión y nos hace estar más a gusto».

El técnico ha optado por un dibujo con cuatro defensas, lo que cambia un poco la forma de jugar de Mossa en el lateral izquierdo, ya que «elegir mejor, porque la posición me hace que esté muchas acciones más pendiente de lo defensivo y elegir mejor a la hora de subir, tener menos presencia, pero generar superioridad cuando suba», explicó.

Una de las novedades del conjunto azul esta temporada es la llegada de dos jugadores, Yoel Bárcenas y Oswaldo Alanís, que son internacionales con sus paises. Mossa considera esta circunstancia importante y que da «un valor añadido a la plantilla», aunque también cree que «seguro que cuando se vayan los echaremos de menos y será peor. Pero si es bueno para ellos, es bueno para el grupo» sentenció.

Respecto a como ve la categoría y las horas finales del mercado, el defensa valenciano considera que «todos se están reforzando de la mejor manera, hay problemas con el límite salarial, no sé cómo se resolverá», pero no quiere centrarse demasiado en ello y prefiere centrarse «en el siguiente rival, si miro más allá me asusto porque me parecen difíciles», comentó.

En este sentido, cree que el Carranza es «uno de los campos más complicados de la categoría, que nos va a poner las cosas muy difíciles», aunque tiene claro que «estamos en un buen momento y con confianza». Además, Mossa insiste en que hay que afrontar el encuentro con «el máximo respeto al rival, pero lo importante somos nosotros y estar a nuestro mejor nivel», dijo. La marcha de Álvaro García es importante para los gaditanos, considera Mossa, pero cree que siguen teniendo un juego por las bandas muy peligroso.

