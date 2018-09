Alanís ya trabaja con el grupo y tiene opciones de entrar en la convocatoria El técnico decidirá tras el entrenamiento de esta mañana si cuenta con Tejera para el encuentro de mañana frente al Lugo R. J. GARCÍA OVIEDO Sábado, 15 septiembre 2018, 02:56

La novedad del entrenamiento de ayer del conjunto azul fue la presencia del defensa mexicano Oswaldo Alanís, tras regresar de la convocatoria con la selección de su país. El central fue el último fichaje del equipo y apenas se ha entrenado con sus nuevos compañeros por la cita con el combinado nacional. Sin embargo, la lesión de Carlos Hernández, así como lo corto de la plantilla, le abre la puerta a estrenarse en la convocatoria del equipo para el encuentro de mañana en el Anxo Carro.

El propio jugador y el técnico reconocieron que necesitará un tiempo para ponerse al ritmo de los compañeros, pero la necesidad podría darle esa oportunidad, que se conocerá si se concreta tras el entrenamiento de esta mañana, cuando Anquela facilite la convocatoria.

La principal duda para el encuentro de mañana es saber si Tejera está en condiciones de jugar, tras las molestias que le hicieron retirarse en el partido de Copa del Rey del pasado martes a los 25 minutos. En principio no parece que la lesión sea grave, ya que en el entrenamiento del jueves participó con normalidad, pero ayer el equipo se entrenó a puerta cerrada y no ha trascendido si pudo entrenarse con normalidad. Lo que parece claro, por la forma de actuar habitualmente del técnico, es que en caso de que exista riesgo de que la lesión se agrave no lo incluya en la convocatoria.

Si está en condiciones será titular, pero ocupará una posición diferente a la que tuvo en las primeras jornadas, en las que actuó como pivote defensivo. Esa posición será para Folch, tras recuperarse de la lesión que arrastraba desde la pretemporada.

En el caso de que Tejera esté en el equipo faltaría por conocer el segundo centrocampista, para lo que cuentan con opciones Boateng y Javi Muñoz. Parece que el segundo, que descansó en Copa, podría tener más opciones de estar en el once. Si Tejera no está, Javi Muñoz y Boateng serán los socios de Folch.

En el resto del equipo no se esperan novedades, además de la obligada presencia de Forlín por Carlos Hernández. Todo apunta a que Joselu se mantendrá en el ataque para volver al Anxo Carro, un estadio de buenos recuerdos para él, ya que hace dos temporadas vistiendo la camiseta del Lugo fue el máximo goleador de la categoría.

El equipo se ejercitará esta mañana en El Requexón y a continuación se conocerá la convocatoria.