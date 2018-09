«Nos han pegado una hostia», asume Mossa

«Nos han pegado una hostia con este resultado». Así de claro resultó Mossa al tratar de explicar lo sucedido, reconociendo que «al final quieres sacar algo positivo, pero es imposible. Estamos jodidos».

Mossa consideró que «cuando vienen de cara, las cosas son más fáciles». Por eso, apeló a «sacar el carácter, trabajar más y darle la vuelta». Además, reflexionó que la dura derrota llegó porque «se juntaron muchas cosas y no hemos estado a nuestro nivel. Si no estamos al cien por cien, no competimos contra nadie».

Por su parte, Saúl Berjón dijo que, aunque es doloroso, «no queda otra que seguir. No hay otra lectura». Lo que si elogió el ovetense fue los aplausos de los aficionados en la despedida: «La respuesta de la gente es envidiable. Cualquier equipo envidiaría nuestra afición tras un 0-4». Además, quiso trasladar a sus seguidores que «no os podéis imaginar lo agradecidos que estamos. Lo sentimos mucho por ellos». Finalmente concluyó que «están demostrando que vamos todos de la mano. Eso al final va a provocar que pase algo bueno a este club esta temporada».