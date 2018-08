Prueba de nivel en el Carranza

El Real Oviedo busca resafirmarse esta tarde en el Ramón de Carranza, un estadio que siempre trae buenos recuerdos para los azules, pero que es uno de los más complicados de la categoría. Así se han encargado los jugadores azules y el técnico de repetirlo a lo largo de la semana. El reto del equipo es mejorar el aspecto defensivo ya que, en cuanto a la producción ofensiva, los cuatro goles marcados en Córdoba avalan el juego del equipo.

Anquela facilitó ayer la misma convocatoria que viajó el pasado fin de semana a Córdoba y todo apunta a que repetirá por tercera vez alineación. Al jienense le gusta lo que ve y por eso podría repetir once por tercera jornada para tratar de lograr una victoria que ratifique las buenas sensaciones del equipo en las dos primeras semanas.

Esas buenas sensaciones han hecho que Anquela no corra riesgos con los dos jugadores lesionados de la plantilla, Folch y Carlos Martínez, que aunque durante la semana se han entrenado con el grupo, al final esperarán una semana más para entrar en el grupo. Tampoco entró en la lista el mexicano Oswaldo Alanís, que este fin de semana viajará a México para incorporarse a la selección de su país y regresará a mediados de mes. Además, Anquela dijo ayer que el resto de compañeros le llevan dos meses de ventaja.

El conjunto azul afronta la segunda salida consecutiva con la tranquilidad de haber logrado una victoria en la anterior, pero consciente de que el rival le va a poner las cosas muy difíciles. Se trata de un equipo con las ideas claras y que no suele hacer concesiones.

Mientras en otros equipos la actualidad ayer estaba centrada en el cierre de mercado, en el conjunto ovetense la atención solo era para el encuentro ante el conjunto gaditano. Los deberes para los azules en cuanto a composición de plantilla ya estaban hechos y ahora solo falta que los que llegaron los últimos, Joselu, Ibrahima y el mencionado Alanís, vayan entrando en la dinámica de grupo, aunque en el caso de los dos primeros ya han tenido minutos.

El técnico no ofrece muchas dudas sobre su forma de actuar y por ello no se espera ningún cambio en el once, ya que además no hay ausencias por sanción o lesión entre los que debutaron en la primera jornada ante el Extremadura. Además, ha incidido durante la semana en el aspecto defensivo, en especial en las acciones a balón parado, en las que el equipo ha tenido problemas en las primeras jornadas. Ante el Extremadura el equipo concedió poco, pero en la única oportunidad de los de Almendralejo llegó el gol que a la postre significo perder dos puntos.

La pasada jornada en Córdoba el equipo tuvo que hacer cuatro goles para ganar y necesitó de una gran actuación de Alfonso para poder traerse los tres puntos.

El Real Oviedo de esta temporada tiene más protagonismo con el balón, pero también supo ganar sin él en Córdoba. Esta tarde llega un rival que no necesita posesión para ganar, ya que basa su juego en defender bien y la velocidad por las bandas. Álvaro Cervera ha perdido a Álvaro García, pero mantiene a Salvi y ha incorporado al jugador del filial Vallejo, que está dando buen resultado. La duda es si el técnico contará con los últimos fichajes, Edu Ramos y Lekic, ya que Jairo está lesionado.

La responsabilidad del juego de ataque esta campaña en el conjunto azul parece más repartida, ya que a la conocida aportación de Saúl Berjón, el pasado sábado se sumó una gran actuación de Bárcenas, del que se espera que mantenga un nivel de juego mostrado en el Nuevo Arcángel. Eso hará que Aarón tenga que seguir esperando su oportunidad en el banquillo, aunque no se descarta que tenga opciones saliendo desde el banquillo.

El técnico no parece que vaya a realizar ningún cambio en el once, ya que la única laguna del equipo fue la defensa y parece que prefiere apostar por la continuidad. Lo que sí podría darse es que los delanteros Joselu e Ibrahima puedan tener más minutos a lo largo del encuentro, pero Toché sigue contando con la confianza del entrenador y la ventaja de haber realizado completa la pretemporada.

En la lista han vuelto a repetir los dos jugadores del filial que han entrado en las dos convocatorias anteriores, Edu Cortina y Javi Hernández.

El once más probable del conjunto azul en el Ramón de Carranza, salvo sorpresa, será el formado por: Alfonso; Diegui Johannesson, Carlos Hernández, Christian Fernández, Mossa; Tejera, Boateng, Javi Muñoz; Bárcenas, Toché y Saúl Berjón. En el banquillo estarán: Champagne, Forlín, Javi Hernández, Edu Cortina, Aarón Ñíguez, Joselu e Ibrahima.

El conjunto azul se entrenó ayer en las instalaciones de El Requexón y por la tarde viajó en avión a Sevilla, para posteriormente desplazarse a Jérez, donde el equipo realizará hoy una suave sesión de activación antes de afrontar el encuentro ante el Cádiz.

