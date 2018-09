Real Oviedo Alanís se estrena en una convocatoria del Real Oviedo HUGO ÁLVAREZ El central mexicano suple al lesionado Carlos Hernández y Edu Cortina releva a Tejera para el duelo de mañana en Lugo IVÁN ÁLVAREZ Sábado, 15 septiembre 2018, 14:19

El central Oswaldo Alanís se estrena en una convocatoria del Real Oviedo. Ante la lesión de Carlos Hernández, el internacional mexicano ha sido incluido entre los dieciocho jugadores reclutados por Juan Antonio Anquela para el duelo de mañana en Lugo. Un grupo en el que también se encuentra el canterano Edu Cortina, que releva a Sergio Tejera, con el que el entrenador del conjunto carbayón no quiere correr ningún riesgo.

«Con Tejera vamos a andar con precaución. No está roto, pero hay que andar con cuidado no vaya a ser que se haga daño», ha explicado esta mañana el técnico jienense, que ha confesado que ha hablado con Alanís y «está preparado para salir en cualquier momento» a pesar de que «viene de un viaje muy largo» tras su concentración con la Selección Mexicana en Estados Unidos. El zaguero nacido en Morelia forma parte de la expedición azul que a las cinco y media de esta tarde partirá desde el Carlos Tartiere rumbo a tierras lucenses, al igual que el Edu Cortina, el otro cambio respecto a la convocatoria del duelo liguero de la pasada semana.

El joven mediocentro ovetense podría vivir mañana su debut en Segunda División tras estrenarse el pasado martes en Copa del Rey. «Edu está preparado para cuando tenga que salir y, si le toca, hacerlo como lo hizo el otro día, cumplir más que sobradamente. Es uno más», ha asegurado Anquela.