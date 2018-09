Anquela: «No hay tiempo para seguir martirizándonos con lo que pasó»

Con el propósito de dejar atrás el mal trago vivido con la contundente derrota sufrida ante el Zaragoza, el Real Oviedo se estrena en la Copa del Rey. «No hay tiempo para seguir martirizándonos con lo que pasó. El equipo que no hace lo que corresponde tiene problemas y nos castigaron merecidamente», ha expuesto este mediodía Juan Antonio Anquela, que ha asegurado que el duro revés del pasado sábado «no es un accidente».

«No lo vimos venir y estaba ahí. Avisé que habría un antes y un después porque sabría lo difícil que sería», ha expresado el entrenador oviedista, que lamentó que su equipo dejase «en el camino muchas premisas de las que hay que cumplir». Tardamos en colocarnos.

El equipo estuvo jugando en muchos metros y si el rival tiene superioridad en una parte del campo es imposible», ha analizado el jienense, que confía en una buena respuesta de sus jugadores ante ese mazazo anímico sufrido ante los maños.

«He visto al vestuario bien. Hablamos del porqué. Lo importante es saber eso. Nos equivocamos en muchas cosas y el que se equivoca no puede ganar», ha confesado el veterano preparador andaluz, que ha reivindicado la relevancia que para él tiene la Copa del Rey pese a contar con una plantilla corta esta campaña. «La Copa nos interesa y mucho», ha proclamado tras señalar que ojalá alcancen «la final» de una competición que servirá a algunos jugadores para coger ritmo y luchar por hacerse un hueco en sus alineaciones. «Tenemos gente que necesita minutos y mejor entrenamiento que un partido no hay nada», ha aseverado Anquela, que ha elogiado a Forlín, suplente en este arranque de temporada tras mostrarse como una pieza clave de su entramado defensivo el pasado curso.

«Jugamos con dos atrás, necesitamos un zurdo y un diestro y optamos por esto. Forlín es un profesional como la copa del pino. Está ahí, le tocará dar el paso adelante y no me cabe la menor duda de que lo va a hacer igual de bien que siempre», ha proclamado el andaluz, que ha reclutado a cinco jugadores del filial para el encuentro de mañana contra el Mallorca. «Me lo demuestran todos los días que vienen. No se les puede poner ni un pero», ha concluido.

