Real Oviedo «Hay que reponerse; lo importante es que sepamos qué hay que hacer para mejorar» Anquela afirma que «en el fútbol el pasado no existe y el futuro tampoco. Es presente y el presente es mañana» | «Todavía no hemos dejado la puerta a cero y eso es preocupante», asume el técnico azul IVÁN ÁLVAREZ Sábado, 15 septiembre 2018, 14:17

Un alegato por la tranquilidad ante los dos tropiezos encadenados por su equipo. A las puertas de la quinta jornada liguera, Juan Antonio Anquela recordó este mediodía la importancia de mantener la calma y observar las cosas con perspectiva, en una escala de grises en la que no se pase radicalmente del blanco al negro.

«Hace siete días estábamos tirando los cohetes y todo el mundo pensando en cosas raras, pero avisé que el fútbol en Segunda División es así y hay que adaptarse a lo que viene», volvió a advertir el entrenador del Real Oviedo. «Todo era perfecto y ahora ya todo son dudas. Ni tanto ni tan calvo», apostilló el jienense, que asume con la tranquilidad del veterano la montaña rusa del campeonato en el que le toca competir.

Con la premisa de «apretar en todo» para obtener algo positivo mañana en el feudo del Lugo, es consciente de que «hay que reponerse» para superar el pequeño bache de resultados y para ello proclamó que «lo importante es que sepamos qué hay que hacer para mejorar». «A veces predico en el desierto. Parece que voy a la contra de todo el mundo, que lloro, pero esto es así. No entiendo otra en este juego», se reafirmó el andaluz, que apostilló que lo primordial es «hacer que tu equipo tenga claro cómo jugar y cómo se compite en esta categoría». Para ello, surayó la importancia de «ser coherente, variar lo menos posible y creer en el trabajo que hacemos».

«En el fútbol el pasado no existe y el futuro tampoco. Es presente y el presente es mañana», aseveró Anquela en alusión al duelo contra el Lugo, al que considera un equipo «que sabe a lo que juega» y al que hace todavía más peligroso el hecho de conservar en su alineación un amplísimo bloque de la pasada temporada. Ante los gallegos, tratará de afinar el conjunto carbayón un funcionamiento defensivo con el que Anquela no está contento. «Todavía no hemos dejado la puerta a cero y eso es preocupante. No puedes tener que hacer dos o tres goles para ganar un partido», expuso el jienense, que apostilló que «es evidente que tenemos que mejorar ahí, pero es una labor que la tiene que arreglar el colectivo».