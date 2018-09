Real Oviedo Carlos Martínez: «Queremos darnos una alegría para fortalecer nuestra idea de juego» Semeyapress El lateral reconoce que la derrota ante el Zaragoza fue «un mazazo», pero subraya que «la confianza está intacta» IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 14 septiembre 2018, 15:22

El duelo del pasado martes en Copa del Rey sirvió para que Carlos Martínez se estrenara en competición oficial con la camiseta del Real Oviedo, tras dejar atrás unos problemas físicos que le habían impedido entrar en la convocatoria en las tres primeras jornadas ligueras. «Jugué 90 minutos después de muchísimos meses. Acabé muy cansado, pero no he tenido secuelas. Es importante para mí coger minutos y estar preparado», ha confesado el lateral de Lodosa, «con ganas de cambiar la racha» de resultados este domingo en Lugo.

«Queremos darnos una alegría para fortalecer nuestra idea de juego», ha proclamado el navarro, que cree que sería «mala señal» que surgiesen las dudas en el vestuario en septiembre. «Venimos de un partido complicado ante el Zaragoza porque estábamos en buena dinámica, teníamos ganas de ganar y fue un mazazo», ha expresado el lateral formado en Zubieta, que ha apostillado que «hay un gran equipo» y «la confianza está intacta».

Un buen estado anímico que no es óbice para que los jugadores del conjunto azul sepan que deben mejorar en varias facetas como la defensiva, un ámbito que hace extensible a los once jugadores sobre el césped. «Encajar tantos goles es motivo de que algo no estamos haciendo bien. Es cosa de todo el equipo, de estar juntos y no conceder espacios», ha explicado el Navarro, que ha expuesto que «haciendo eso estaremos más seguros».

De vuelta a Segunda División tras ocho años de forma ininterrumpida en la máxima categoría del fútbol nacional, Carlos Martínez observa la competición como «una Liga diferente, mucho más física y más larga, psicológicamente más dura». Con la disputa de la competición copera, los azules han tenido un margen más amplio que los gallegos para preparar el choque del domingo, pero el defensor navarro no cree que influyan «los días de descanso» y ambos llegarán bien al duelo contra «un equipo con una base hecha de otros años. Un encuentro que el conjunto carbayón han preparado esta mañana con una sesión a puerta cerrada en El Requexón, donde ha regresado Oswaldo Alanís después de su concentración con la Selección Mexicana, finalizada con su titularidad en el duelo contra Estados Unidos.