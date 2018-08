Real Oviedo «Los jugadores que tenemos en el centro del campo incitan a tener el balón» Diegui Johannesson (centro), durante el entrenamiento. / Eloy Alonso Diegui, que se entiende «muy bien» con Bárcenas, hace autocrítica e indica que «no puede ser que metiendo cuatro goles fuera de casa también suframos» IVÁN ÁLVAREZ Martes, 28 agosto 2018, 13:02

Con la satisfacción de obtener el primer triunfo de la temporada en Córdoba, el Real Oviedo prepara el duelo de este sábado (19 horas) en Cádiz mientras ahonda en su proceso para plasmar un estilo que acentúa su perfil protagonista en los duelos. «Este año quizás tenemos un poco más el balón. Los jugadores que tenemos en el centro del campo incitan a ello. Eso es muy importante y el míster también está trabajando mucho en ello», ha expuesto este mediodía Diegui Johannesson, consciente de que el triunfo del pasado sábado no oculta que exista un margen de progresión amplio.

Faltó un pelín de fortuna porque los goles al final vienen de un rebote, pero tenemos aspectos que mejorar y creo que esta semana el míster va a incidir mucho en ello. No puede ser que metiendo cuatro goles también suframos fuera de casa», ha advertido el lateral hispanoislandés, que comienza a forjar una conexión prolífica por el carril diestro con Bárcenas. Ya desde pretemporada me entendí muy bien con él. Es un gran jugador, el míster también me pide que me asocie con él, que suba, que le ayuda y viceversa. Cuando subo sé que voy a tener la ayuda de Yoel y para mí es una gran ventaja», ha confesado el joven jugador maliayo, que este año compite por la titularidad con Carlos Martínez, ya reintegrado al trabajo con el grupo.

«Es un jugador con mucha experiencia. Tiene muchas virtudes y cuando le toque a él también lo va a hacer muy bien», ha señalado el internacional islandés, que ha augurado un duelo «muy duro» este sábado en el Carranza. «En Cádiz es muy difícil ganar. Es un gran equipo, pero esperamos sacar los tres puntos como en Córdoba», ha apostillado.

