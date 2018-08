Real Oviedo Richard Boateng: «Estamos en el buen camino» Boateng, en un entrenamiento del Real Oviedo. / Semeyapress El ghanés, que considera que completó «el mejor partido desde que llegué», indica que «el míster está satisfecho con el trabajo» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 22 agosto 2018, 12:51

El Real Oviedo ha iniciado esta mañana la preparación del duelo de este sábado en Córdoba. La plantilla azul afronta el encuentro con la esperanza de cosechar su primera victoria de la temporada. Ayer Javi Muñoz y hoy Richard Boateng, integrantes de la medular oviedista en el estreno liguero, han trazado las coordenadas para que llegue esa primera alegría: mantener la esencia de juego plasmada ante el Extremadura y limar los fallos cometidos.

«Estamos en el buen camino. A pesar de un error en defensa que nos costó bastante, este es el camino que tenemos que seguir», ha expuesto este mediodía Boateng, consciente de que «hay que mejorar cosas», pero esperanzado en lograrlo porque cuentan con tiempo para ello. «El míster está satisfecho con el trabajo que hicimos y esa es la idea, que tengamos más la pelota y más ocasiones. Hicimos lo que nos pidió», ha confesado el centrocampista ghanés, muy satisfecho a nivel individual en su debut como oviedista en competición oficial.

«Ha sido el mejor partido desde que llegué aquí. Me sentí muy cómodo en el campo y con los compañeros. Fue como quería», ha asegurado el africano, gratamente sorprendido por el apoyo que transmitió la afición oviedista a su equipo el domingo. «Fue un ambiente espectacular, no me lo esperaba y me sentí muy bien con la afición y con el ambiente del Tartiere», ha señalado el exjugador del Mellila, que asume con naturalidad el hecho de que el calendario obligue al conjunto carbayón a afrontar ahora dos encuentros consecutivos a domicilio. «A este nivel todos los equipos son muy complicados, incluso jugando en casa. Vamos a tratarlo con respeto, pero vamos a ir a competir», ha concluido.

Síguenos en: