«Hay que retocar algunos aspectos defensivos que están haciendo que se marchen puntos» Ramón Folch, que señala que el equipo «tiene mucha personalidad con balón», indica que la plantilla es «corta, «pero hay bastante calidad» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 6 septiembre 2018, 14:07

Imprescindible para Juan Antonio Anquela en su primera temporada del Real Oviedo, Ramón Folch todavía no ha podido estrenarse esta campaña en competición oficial por unos problemas físicos que ya ha dejado atrás. «La semana pasada hice varios días con el grupo y ya me encontré bastante bien y esta semana lo he hecho todo, voy recuperando buenas sensaciones», ha expresado este mediodía el pivote de Reus, a disposición del técnico azul para el duelo de este sábado contra el Zaragoza.

«Han mantenido el bloque aunque han cambiado de entrenador. Tienen muy buenos jugadores y los hombres de arriba son muy buenos delanteros, van a luchar por estar arriba», ha indicado respecto al conjunto maño, una dura piedra de toque para dar continuidad al buen arranque de temporada. «El equipo está bien, hay que demostrar que en casa con nuestra gente somos muy fuertes», ha aseverado el centrocampista catalán, que ha comprobado en estas primeras jornadas el cambio en la medular oviedista.

«El año pasado jugábamos con dos y estábamos más solos y esta temporada hay más gente en el medio tanto en ataque como en defensa y nos va mejor», ha señalado el pivote, que considera que este curso los azules cuentan con «una plantilla corta, pero hay bastante calidad y competencia». Mimbres suficientes para afrontar los dos duelos que afrontan en cuatro días con el estreno en la Copa del Rey el próximo martes. «Tenemos equipo para competir», ha asegurado el excapitán del Reus, que ha recordado la ayuda que les brindarán este curso los jugadores del Vetusta.

Con los azules «contentos» por el buen rendimiento mostrado a domicilio, que, a juicio de Folch refleja los acertados planteamientos, se centran en limar los defectos. «Retocar algunos aspectos defensivos que están haciendo que se marchen puntos», ha matizado el catalán, que ha indicado que «ofensivamente el equipo tiene mucha personalidad con balón».

Síguenos en: