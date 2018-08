«Estamos en el buen camino y hay que seguir mejorando»

El centrocampista ghanés Richard Boateng se estrenó el pasado domingo con la camiseta del Real Oviedo. Y lo hizo ofreciendo buenas sensaciones, algo que el jugador considera que también dejó el equipo.

Boateng cree que el conjunto azul se encuentra en el buen camino, pero que, todavía, tanto a él como al conjunto les queda un amplio margen de mejora y que para conseguirlo están trabajando. Así se lo hizo ver Anquela a los jugadores tras el encuentro ante el Extremadura.

Aunque al final el Oviedo se tuvo que conformar con el empate ante el conjunto extremeño, Boateng asegura que «estamos en el buen camino, al margen de un error en la defensa que nos costó bastante». «Tenemos que seguir y mejorar cosas», hizo hincapié el medio, que, además, se mostró tranquilo porque entiende que «hay tiempo para mejorar, lo que vamos haciéndolo con el trabajo de cada día». Boateng, uno de los ocho fichajes del Real Oviedo esta temporada, insistió, tras el entrenamiento, en que «las sensaciones son buenas» y añadió que «no solo yo, sino la plantilla entera hemos tenido unas buenas sensaciones y esto está bien para un inicio de la temporada». Una prueba de ello es que el titular del banquillo azul les trasladó que «está satisfecho con el trabajo que hicimos y esa era la idea del míster, tener más la pelota y crear ocasiones», algo que considera que hicieron en el estreno.

En el aspecto personal también dijo sentirse contento de cómo le salieron las cosas y aseguró que «ha sido el mejor partido desde que llegué aquí a Oviedo». «Hice todo lo que me pidió el míster y me he sentido muy cómodo en el campo con los compañeros», explicó.

El estreno como jugador azul también le dejó un buen recuerdo por lo vivido en el Tartiere. «El ambiente fue espectacular, no me lo esperaba, pero me sentí muy bien con la afición y con el estadio», destacó.

La competencia en el centro del campo es grande y Boateng cree, en este sentido, que están preparados para una competición en la que todos los rivales serán «muy complicados». «Incluso jugando en casa te pueden complicar las cosas. Así que hay que tratar a todos igual, con respeto», concluyó.

