La vuelta de Aarón Ñíguez es la única novedad en la convocatoria

La única novedad en la convocatoria del Real Oviedo para enfrentarse mañana al Córdoba es la presencia del extremo Aarón Ñiguez, que ocupa la plaza del jugador del filial Sandoval. El resto son los mismos de la primera jornada, con las bajas de los lesionados Folch, Carlos Martínez y Viti.

Anquela destacó ayer la importancia que para él tiene poder contar con Aarón Ñíguez, al que considera un futbolista con «una personalidad muy grande. Es bueno y lo único que tenemos es que confiar», dijo el técnico azul.

Además, el preparador jienense aprovechó para recordar que la plantilla confeccionada es corta, pero que él está «muy contento». «Luego puedo de aquí a dos meses decir que es muy corta, pero estamos muy compensados y con muchas posibilidades».

Otro de los jugadores importantes para el técnico es el centrocampista Ramón Folch, que sigue siendo baja por un golpe en la rodilla que sufrió hace unas semanas. El catalán ayer ya comenzó a correr, pero Anquela prefiere ser cauto: «Está cerca de regresar, pero hay que andar con tranquilidad y pausa. Fue un golpe, pensábamos que iba a ir rápido pero no siempre se recupera uno todo lo veloz que quiere».

En cualquier caso el técnico está tranquilo porque aunque considera al centrocampista «una pieza clave», recuerda que el pasado domingo jugó Tejera «y lo hizo bien y si tiene que salir Forlín saldrá, no me cabe duda de que estamos capacitados».

El equipo se entrenó ayer, a puerta cerrada, en El Requexón, por lo que no se pueden adivinar la intenciones del entrenador para el encuentro de mañana, pero no parece que se vayan a producir demasiados cambios con respecto al once que se estrenó el pasado domingo ante el Extremadura.

En la convocatoria facilitada ayer por Anquela se mantienen los jugadores del filial Javi Hernández y Edu Cortina. El equipo tiene previsto partir esta mañana en avión a Málaga y luego por carretera a Córdoba, donde la plantilla realizará por la tarde el último entrenamiento de la semana en la ciudad deportiva del conjunto cordobés.

